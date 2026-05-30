EE. UU. amenaza con reanudar la guerra contra Irán por desacuerdos en las negociaciones

Estados Unidos aseguró este sábado que tiene los medios para reanudar la guerra contra Irán, tras insistir en que cualquier acuerdo de paz solo será posible si se respetan sus “líneas rojas”. Teherán y Washington llevan semanas inmersos en conversaciones indirectas con el fin de poner fin de manera duradera a la guerra en Oriente Medio, pero el desenlace es incierto, especialmente tras los enfrentamientos de esta semana, los más graves desde la entrada en vigor de una tregua el 8 de abril. Puede leer: Por primera vez, Donald Trump pierde respaldo de la clase trabajadora blanca que impulsó su ascenso político Fuentes en Washington mencionaron el jueves un marco de acuerdo con una prórroga de 60 días del alto el fuego, pero las negociaciones siguen encalladas.

Trump exige que Irán destruya sus reservas de uranio enriquecido

“Irán debe aceptar que nunca tendrá armas nucleares”, escribió el viernes el presidente Donald Trump en su red Truth Social. También exigió que las reservas de uranio altamente enriquecido de la república islámica sean “destruidas”. Estados Unidos e Israel, cuyo ataque conjunto del 28 de febrero contra Irán desencadenó la guerra, acusan a Teherán de querer dotarse del arma atómica, algo que éste desmiente. Vea aquí: Trump designó como terroristas a dos grupos criminales en Brasil y Lula estalló: “¡No somos un país de pacotilla!” Irán insiste en tratar el tema nuclear después de la firma del protocolo de acuerdo actualmente en discusión. Teherán también pide el desbloqueo de miles de millones de dólares de activos iraníes congelados por Estados Unidos. El canal estatal iraní afirmó el sábado que un borrador “no oficial” de memorando de entendimiento con Estados Unidos incluía liberar 12.000 millones de dólares en activos congelados. La Casa Blanca ha rechazado anteriormente tales afirmaciones calificándolas de “invención”.

El estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los principales puntos de conflicto

Otro punto de fricción es el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de hidrocarburos, y que Irán mantiene prácticamente bloqueado desde el inicio de la guerra. Le puede interesar: ¿Dólar con el rostro de Donald Trump? Funcionarios de la Casa Blanca impulsan propuesta que rompería tradición de 150 años “Debe abrirse de inmediato”, y Teherán debe comprometerse a desminarlo, afirmó el viernes Trump, cuyo gobierno impone por su parte un bloqueo a los puertos iraníes. Según marinos iraníes citados por la agencia de prensa Tasnim, Estados Unidos aún impide la circulación de los buques comerciales iraníes. Un funcionario de la Casa Blanca indicó a la AFP el viernes que “el presidente Trump sólo hará un acuerdo que sea bueno para Estados Unidos y respete sus líneas rojas”. En respuesta a Trump, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqai, indicó que “los intercambios de mensajes continúan” con Estados Unidos. Defendió además “la situación especial” del estrecho de Ormuz, por encontrarse en aguas territoriales de Irán y de Omán. Por este motivo, el parlamentario iraní Alireza Salimi declaró a la agencia de prensa Isna que solo Irán y Omán están “facultados para decidir” sobre su gestión.

Estados Unidos asegura que está preparado para nuevas hostilidades

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, advirtió este sábado que su país es “más que capaz” de reanudar las hostilidades contra Irán “si fuera necesario”. “Nuestras reservas son más que adecuadas para eso, tanto allí como en todo el mundo, debido a cómo equilibramos munición de alta precisión y más abundante”, declaró durante un foro en Singapur.

Turquía ve más cerca un acuerdo entre Irán y Estados Unidos

El jefe de la diplomacia turca, Hakan Fidan, consideró por su parte, en una entrevista publicada por el diario japonés Nikkei, que un acuerdo estaba “más cerca que nunca”. Ante el “impacto internacional (...) inmenso” del bloqueo del estrecho de Ormuz, la solución de esta cuestión es “prioritaria con respecto a los temas nucleares”, afirmó.

FMI y Banco Mundial alertan por impacto de la guerra en el petróleo

La guerra causó miles de muertos y hace tambalear la economía mundial al disparar los precios del petróleo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) alertaron el viernes sobre el riesgo de una escasez de crudo.

Líbano sigue siendo otro frente de tensión entre Israel e Irán