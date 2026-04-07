Günther Steiner confirma visita a Medellín y revela las claves de liderazgo que lo convirtieron en cerebro de la F1

Günther Steiner, exdirector del equipo Haas en la Fórmula 1 y figura reconocida de la serie Drive to Survive, será uno de los invitados principales del evento StartCo, que se realizará la próxima semana en Plaza Mayor, en Medellín.

Se trata de la primera vez que Steiner visitará Colombia. El ejecutivo deportivo manifestó estar emocionado por conocer el país y comentó que desea “conocer su cultura y su gente”.

El hoy CEO de de Tech3 en MotoGP se presentará a las 2:30 p.m. del jueves 16 de abril en Startco. En el evento brindará la charla “Visión, riesgo y decisiones rápidas: liderazgo e innovación cuando no hay frenos”.

Antes de su llegada al país, el ejecutivo sostuvo una conversación con medios donde reveló algunas de las cartas que lo llevaron a ser el cerebro que levantó desde cero una estructura competitiva en la máxima categoría del automovilismo.

Su modelo que da cuenta que la ingeniería de precisión y la ejecución bajo presión extrema son las mismas bases que permiten escalar negocios globales con éxito.

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Y es que su carrera combina ingeniería y liderazgo en equipos de alto rendimiento. Inició en el rally en los años 80 con Mazda y Jolly Club, pasó por Prodrive y Ford M-Sport junto a pilotos como Colin McRae y Carlos Sainz, y llegó a la Fórmula 1 en 2001 con Jaguar Racing y luego Red Bull Racing.

Su mayor logro fue la creación del Haas F1 Team, tras convencer a Gene Haas de entrar a la categoría. En 2016 el equipo sumó puntos en su debut, y bajo su dirección alcanzó el quinto lugar del campeonato en 2018 y su primera pole en 2022, consolidando un modelo exitoso desde cero.

Su fama global creció con la serie Drive to Survive, de Netflix, que lo convirtió en un referente mediático. Tras salir de Haas en 2023, ha sido analista internacional y autor. Este año asumió como el CEO de Tech3 en MotoGP.