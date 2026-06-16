Cada hogar de Medellín gastaría en promedio más de $429.000 por el Mundial 2026

Seguir el Mundial de fútbol de 2026 tendrá un impacto directo en el bolsillo de los medellinenses. Se estima que cada hogar de la ciudad destinaría en promedio $429.339 para disfrutar del torneo, una cifra que incluye compras de alimentos, bebidas, televisores, camisetas e incluso el tradicional álbum Panini.
En conjunto, ese consumo permitiría movilizar cerca de $567.879 millones en la economía local y aportar aproximadamente $446.512 millones al Producto Interno Bruto (PIB) de Medellín. Los cálculos pertenecen a un estudio del Distrito y también al Observatorio de Desarrollo Económico de la capital antioqueña.
El efecto sería especialmente visible en sectores como el comercio, la gastronomía, el entretenimiento y la tecnología, que se dinamizarían a raíz de la fiebre futbolera.
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Este formato ampliado implica más semanas de competencia, una exposición mediática superior y mayores oportunidades para campañas promocionales, estrategias comerciales y actividades de consumo asociadas al torneo.