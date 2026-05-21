Colombia tiene menos de 4 meses para evitar una crisis energética: Andesco

Colombia enfrenta una ventana crítica de apenas tres a cuatro meses para tomar decisiones urgentes que permitan garantizar el abastecimiento de energía eléctrica y gas natural antes de la llegada del fenómeno de El Niño,
Así lo advirtió Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) durante el 15° Seminario de Eficiencia Energética, celebrado en Medellín.
La urgencia se explica por las cifras climáticas. El Ministerio de Ambiente y el Ideam, con base en reportes de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), confirmaron que la probabilidad de llegada anticipada del fenómeno de El Niño aumentó del 62% al 82% para el trimestre mayo-julio de 2026. Entre agosto y octubre, esa probabilidad podría trepar hasta el 98%, con una intensidad estimada entre fuerte y muy fuerte.