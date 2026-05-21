Colombia tiene menos de 4 meses para evitar una crisis energética: Andesco

Colombia enfrenta una ventana crítica de apenas tres a cuatro meses para tomar decisiones urgentes que permitan garantizar el abastecimiento de energía eléctrica y gas natural antes de la llegada del fenómeno de El Niño, Así lo advirtió Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) durante el 15° Seminario de Eficiencia Energética, celebrado en Medellín. La urgencia se explica por las cifras climáticas. El Ministerio de Ambiente y el Ideam, con base en reportes de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), confirmaron que la probabilidad de llegada anticipada del fenómeno de El Niño aumentó del 62% al 82% para el trimestre mayo-julio de 2026. Entre agosto y octubre, esa probabilidad podría trepar hasta el 98%, con una intensidad estimada entre fuerte y muy fuerte.

Temperaturas récord y menor nivel de lluvias aumentan la presión sobre los embalses

El fenómeno climático ya comenzó a mostrar señales en el país. Durante mayo de 2026 se han registrado temperaturas máximas cercanas e incluso superiores a récords históricos en distintas regiones, mientras que las lluvias se han mantenido por debajo de los promedios habituales. Según el gremio, este escenario podría provocar que El Niño llegue cuando el sistema hídrico colombiano ya presenta déficits importantes, elevando la presión sobre los embalses y aumentando el riesgo de incendios forestales. La situación resulta especialmente delicada porque entre el 65% y el 70% de la matriz energética colombiana depende de la generación hidráulica, lo que vuelve al sistema altamente vulnerable frente a las sequías. Puede leer: Deudas por $3,9 billones de Air-e reviven el fantasma del apagón ante inminente fenómeno de El Niño “fuerte” En ese contexto, XM, operador del sistema eléctrico nacional, ya emitió alertas técnicas en las que advierte que los embalses deben alcanzar al menos el 80% de su capacidad antes de septiembre de 2026. Además, durante el fenómeno climático las plantas térmicas tendrían que operar a su máxima capacidad para sostener el suministro eléctrico.

Cinco riesgos que podrían provocar racionamiento

El presidente ejecutivo de Andesco aseguró que el país enfrenta cinco factores simultáneos que podrían desencadenar un racionamiento eléctrico. “Llevamos más de dos años advirtiendo sobre esta amenaza y lamentablemente el Gobierno Nacional minimizó estas alertas. Hoy el tiempo se agota y tenemos cinco factores que pueden materializar un racionamiento eléctrico: el clima y el fenómeno de El Niño, la falta de energía firme y las señales adversas a las generadoras, el insuficiente gas natural nacional, los problemas financieros por falta de pago y el inesperado incremento en la demanda”, afirmó. Vea aquí: Paso histórico para la geotermia en Colombia: MinAmbiente aprueba proyecto exploratorio en el Macizo Volcánico del Ruiz El dirigente gremial también criticó la pérdida de soberanía energética del país y cuestionó las decisiones relacionadas con la reducción de actividades extractivas. “Colombia jamás debió perder la soberanía energética. Teníamos las ventajas comparativas para no depender de ningún país. Tenemos carbón, pero de la noche a la mañana decidimos dejar de exportar y se nos olvidó que hay muchas familias que dependían de eso”, señaló.

La demanda de energía alcanzó máximos históricos en mayo

El incremento en el consumo energético es otro de los factores que preocupa al sector. Durante mayo de 2026, la demanda de energía creció 7,99% frente al mismo periodo del año anterior. Además, en marzo y abril el consumo se ubicó por encima del escenario medio proyectado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). El 7 de mayo se registró un máximo histórico de demanda de 258,69 GWh, impulsado principalmente por regiones como Caribe, Antioquia, Oriente y Centro. Para Andesco, este comportamiento evidencia una presión adicional sobre un sistema que ya enfrenta limitaciones estructurales y riesgos climáticos crecientes.

Deuda de Air-e y subsidios agravan la crisis financiera del sector eléctrico

Uno de los principales focos de preocupación es la situación financiera que atraviesa el mercado eléctrico colombiano. Le interesa: Una hora de apagón por fenómeno de El Niño costaría hasta $204.000 millones Según las cifras presentadas por Andesco, las deudas acumuladas con las empresas del sector ascienden a $8,2 billones. Ese monto se distribuye entre obligaciones por subsidios, deuda de Air-e Intervenida con agentes del mercado mayorista, opción tarifaria y cuentas pendientes de entidades oficiales. Del total, $2,7 billones corresponden a obligaciones de Air-e Intervenida con otros actores del mercado eléctrico. Andesco advirtió que esta situación podría generar un racionamiento equivalente al 20% de la demanda nacional y ocasionar pérdidas cercanas a $2,5 billones mensuales. El gremio detalló además que la deuda por subsidios alcanza $1,8 billones, mientras que la opción tarifaria suma $2,2 billones y las entidades oficiales adeudan otros $1,5 billones.

Escasez de gas natural y retrasos en proyectos aumentan el riesgo energético

La preocupación del sector no se limita al sistema eléctrico. Andesco también alertó sobre la creciente escasez de gas natural en Colombia. Actualmente, el 15% de la generación eléctrica del país depende del gas natural, mientras que Colombia ya importa cerca del 23% del gas que consume. Según el gremio, las tensiones geopolíticas internacionales están incrementando tanto la escasez como los precios de importación. A esto se suma el retraso en proyectos estratégicos de generación y transmisión. Lea también: EPM alerta por caída de caudales y pide cuidar los embalses ante fenómeno de El Niño En los últimos seis años, apenas el 17,3% de la capacidad de generación comprometida en subastas anteriores entró efectivamente en operación, principalmente por obstáculos ambientales y sociales. Además, el 55% de los proyectos de transmisión presentan retrasos, limitando la capacidad del sistema para distribuir energía en distintas regiones del país. Andesco estima que este escenario deja un déficit de energía firme cercano al 4,4% para el periodo 2026-2027.

Las cinco medidas urgentes que pide Andesco al Gobierno

Frente al panorama actual, el gremio solicitó al Gobierno Nacional actuar de manera inmediata en cinco frentes prioritarios. Entre las medidas propuestas están garantizar el pago urgente de la deuda de Air-e intervenida, especialmente con generadores térmicos; activar antes de julio de 2026 el marco regulatorio del programa de respuesta de demanda; actualizar el Plan de Abastecimiento de Gas Natural con escenarios de El Niño fuerte; acelerar la entrada en operación de proyectos de generación y transmisión previstos para 2026 y 2027; y convocar una mesa sectorial con todos los actores del sistema energético. También pidió desarrollar campañas masivas de ahorro de energía y agua para reducir la presión sobre el sistema durante los próximos meses.

“El Niño no es un Juego”: la campaña con la que buscan promover el ahorro