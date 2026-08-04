El despertar turístico de Necoclí: 32 pequeños negocios se unen para transformar el Urabá antioqueño

A orillas del mar Caribe, Necoclí, en el Urabá antioqueño, avanza en la consolidación de una modelo de turismo basado en el trabajo colaborativo. Lo que durante años fue un conjunto de pequeños negocios que operaban de manera independiente comenzó a transformarse desde 2025 con la creación de la Red Colaborativa de Turismo de Necoclí, integrada hoy por 32 emprendimientos locales.
La iniciativa hace parte del programa Trabajo para el progreso en Colombia, impulsado por Fundación “la Caixa”, Fundación Grupo Social y Fundación Visa, que busca promover la generación de empleo digno para mujeres y jóvenes en condición de vulnerabilidad mediante procesos de innovación social y fortalecimiento de capacidades locales.
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La experiencia de Necoclí fue uno de los temas centrales del encuentro realizado esta semana en el municipio, donde representantes de las entidades participantes evaluaron los avances del programa y las estrategias para fortalecer su impacto en el territorio.