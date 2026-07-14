Colombia estrena jornada laboral de 42 horas, pero sigue como el país de la OCDE donde más se trabaja

Este miércoles 15 de julio de 2026 entra en vigor la última etapa de la reducción gradual de la jornada laboral establecida por la Ley 2101 de 2021. Desde esta fecha, la jornada máxima legal en Colombia pasa de 44 a 42 horas semanales, sin que ello implique una disminución del salario, las prestaciones sociales ni de los demás derechos de los trabajadores.
La medida pone fin a un proceso iniciado hace cuatro años, cuando el Congreso aprobó reducir progresivamente la jornada máxima desde las históricas 48 horas semanales. El cronograma contempló un descenso a 47 horas en 2023, 46 horas en 2024, 44 horas entre julio de 2025 y julio de 2026 y, finalmente, las 42 horas que comienzan a regir desde este miércoles.
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El objetivo de la norma es fortalecer el bienestar de los trabajadores y favorecer un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. Sin embargo, también representa un reto para las empresas, que deberán ajustar la distribución de las jornadas, revisar sus modelos operativos y enfrentar un incremento en los costos laborales.
Este cambio cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que Colombia sigue siendo el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) donde más horas trabaja, en promedio, cada empleado durante un año, con registros superiores a las 2.200 horas.