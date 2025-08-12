Inflación en Estados Unidos sigue estable y para julio se mantuvo en 2,7%, ¿qué pasa?

La inflación en Estados Unidos se mantuvo estable en julio, según el índice IPC publicado el martes, mientras aumentan las preocupaciones sobre los efectos de los nuevos aranceles de Donald Trump en la mayor economía del mundo.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió en julio un 2,7% anual respecto al año pasado, sin cambios en comparación con la tasa de junio, dijo el Departamento de Trabajo.

Sin embargo, excluyendo los segmentos volátiles de energía y alimentos, la inflación subyacente, referencia para los analistas, se aceleró a un 0,3% en julio con respecto al mes anterior.

En la variación interanual, la inflación subyacente aumentó un 3,1%, acelerándose también.

La publicación de los datos del IPC ocurre en un contexto sensible. La mayoría de los economistas esperan que la inflación se acelere en Estados Unidos a medida que entren en vigor las tarifas aduaneras implementadas por Trump desde su regreso al poder en enero.

Sin embargo, los datos oficiales aún han mostrado pocos cambios, lo que llevó a Trump a decir que no hay inflación y, por lo tanto, ninguna razón para que el banco central de Estados Unidos (Reserva Federal, Fed) mantenga sus tasas de referencia.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), responsable del índice IPC, está además sacudida por las intervenciones directas del presidente.

Trump nombró el lunes a E.J. Antoni, un economista de un centro de pensamiento muy conservador, como jefe del BLS, casi dos semanas después de haber destituido a su directora, justo después de la publicación de cifras de empleo que mostraron un deterioro significativo en el segundo trimestre del año.

“Nuestra economía está creciendo y E.J. se asegurará de que las cifras entregadas sean HONESTAS y PRECISAS”, escribió el mandatario.

Antoni, encargado de asuntos económicos en la Heritage Foundation, conocida por sus posiciones muy conservadoras, ha publicado en el sitio de este centro de pensamiento varios artículos favorables a la política del presidente republicano.

