Gilinski da cinco consejos en su discurso tras recibir doctorado honoris causa

En una ceremonia marcada por mensajes sobre liderazgo, educación y visión empresarial, el empresario Jaime Gilinski recibió un doctorado honoris causa por parte de Georgia Institute of Technology durante la graduación de primavera de 2026 de la Facultad de Ingeniería de la institución estadounidense. El reconocimiento se entregó en el Hank McCamish Pavilion ante estudiantes, profesores y familiares de la promoción.

Gilinski, presidente del Grupo Gilinski y CEO de Grupo Nutresa, fue destacado por su trayectoria empresarial y sus aportes en sectores como el financiero y el alimenticio en América Latina.

Durante el discurso, el empresario recordó sus primeros años en Estados Unidos y relató cómo llegó al campus en 1978 como estudiante inmigrante procedente de Colombia.

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Ante los graduandos, Gilinski hizo un recorrido por distintos momentos de su vida académica y profesional. Recordó que estudió ingeniería industrial en Georgia Tech y posteriormente cursó un MBA en Harvard Business School.

En su intervención afirmó que su paso por la universidad le permitió desarrollar una manera distinta de abordar problemas complejos y encontrar soluciones dentro de sistemas que consideraba incompletos o ineficientes. Estos son los cinco principales consejos que dio el empresario.