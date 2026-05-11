Gobierno pide ahorrar energía ante el ‘Súper El Niño’ más extremo de la historia

La crisis climática ha puesto a Colombia en una situación de alerta máxima en el uso de la energía. Durante la primera semana de mayo de 2026, el país experimentó condiciones térmicas sin precedentes, con termómetros que superaron los máximos históricos en diversas regiones, en especial la región Caribe. Sin embargo, lo más preocupante no es el calor actual, sino las proyecciones científicas que sugieren que lo peor está por venir. Entérese: Procuraduría advierte sanciones disciplinarias a entidades que no se preparen para El Niño

El Niño se intensifica: modelos proyectan un evento “superpotente”

La comunidad científica internacional ha encendido las alarmas. Según los últimos reportes, 8 de cada 10 modelos climáticos apuntan a la consolidación de un “Súper El Niño” para el verano y otoño de 2026. “El Niño se está intensificando rápidamente, y ahora 8 de 10 modelos apuntando a un súper evento y cuatro proyectando el más fuerte registrado”, dijo Diego Restrepo, magíster en Ciencias del Agua y Gestión del Riesgo de Inundaciones. Las proyecciones del modelo NMME y del ECMWF advierten que las anomalías de temperatura en la superficie del océano, en particular en la zona del Océano Pacífico tropical ecuatorial, podrían alcanzar niveles de entre +3°C y +4°C, detalló Rubén García, meteorólogo “Estamos viendo niveles raramente observados en el registro climático moderno”, advierten los expertos. La media de los modelos alcanza los +2.8°C, una cifra consistente con el fenómeno de El Niño más fuerte jamás registrado. Lo que agrava el panorama es la Circulación de Walker, que muestra un desplazamiento hacia el Pacífico Central, un giro que podría alterar drásticamente los impactos climáticos globales en comparación con el histórico evento de 1997-98. “Los modelos de pronóstico de El Niño resuelven para el otoño de 2026 un evento muy potente, incluso varios de ellos de récord. Recientes previsiones resuelven ATSM de El Niño de +2,8ºC de media para octubre, consistente con El Niño más fuerte registrado”, explicó Esteban Perdomo, especialista en meteorología y climatología.

Las nuevas proyecciones de los modelos NMME proyectan un evento de Súper El Niño para el verano y otoño.

Mayo rompe récords: Valledupar y Riohacha ante altas temperaturas

Según el Ideam, durante los primeros días de mayo de 2026 se registraron incrementos generalizados en las temperaturas, cercanas e incluso superiores a máximos históricos, en distintas regiones del país, en especial sobre la Región Caribe, San Andrés y Chiscas (Boyacá), donde ocurrieron eventos térmicos extremos. “Las altas temperaturas prevalecerían durante inicios de la semana entre 11 y el 17 demayo, de acuerdo con los modelos de pronóstico. En función de la evolución de los sistemas atmosféricos, luego de los días 12 y 13 de mayo se prevé un descenso paulatino de las temperaturas máximas”, aclaró en un comunicado. Por ejemplo, ciudades como Valledupar y Riohacha registraron una escalada térmica alarmante. En la capital del Cesar, el termómetro alcanzó un pico crítico de 38.0 °C, situándose 3.8 °C por encima de su media habitual tras una racha de cinco días de ascensos ininterrumpidos; por su parte, la capital de La Guajira no dio tregua al reportar 36.2 °C, una anomalía de 2.4 °C frente a su promedio histórico en una secuencia de cuatro jornadas consecutivas al alza.

Plan de choque: MinEnergía ordena ahorro inmediato

Ante este escenario, el Gobierno Nacional, a través del Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, emitió este lunes 11 de mayo la Circular 40021 de 2026. Esta normativa establece directrices estrictas para todas las entidades públicas del país, con el fin de mitigar el impacto energético y dar ejemplo a la ciudadanía. Entre las medidas clave para el sector público, se destacan 4 directrices: 1. Intensificar el trabajo en casa para reducir el consumo en edificaciones oficiales. 2. Los aires acondicionados deben mantenerse estrictamente entre los 22°C y 24°C, asegurando que puertas y ventanas permanezcan cerradas. 3. Cada entidad deberá establecer objetivos de ahorro verificables y realizar auditorías energéticas. 4. Priorizar la adquisición de equipos tecnológicos con altos estándares de ahorro energético. “El uso eficiente y el ahorro de energía no deben darse únicamente por la posible llegada del Fenómeno de El Niño; esto debe hacer parte de nuestra cultura, porque ahorrar significa pagar menos en nuestras facturas, ser más eficientes y pensar en las generaciones futuras. Nosotros, como integrantes de entidades públicas, debemos dar ejemplo y avanzar hacia energías limpias para contribuir a la transición energética que buscamos”, afirmó el ministro Palma, subrayando que estas medidas deben incorporarse de inmediato en la planeación presupuestal.

La Circular 40021 de 2026 establece recomendaciones para fortalecer el uso eficiente de la energía en las entidades públicas ante la posible llegada del Fenómeno de El Niño durante el segundo semestre del año.