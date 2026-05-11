Gobierno pide ahorrar energía ante el ‘Súper El Niño’ más extremo de la historia

La crisis climática ha puesto a Colombia en una situación de alerta máxima en el uso de la energía. Durante la primera semana de mayo de 2026, el país experimentó condiciones térmicas sin precedentes, con termómetros que superaron los máximos históricos en diversas regiones, en especial la región Caribe.
Sin embargo, lo más preocupante no es el calor actual, sino las proyecciones científicas que sugieren que lo peor está por venir.
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