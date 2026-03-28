Jorge Mario Velásquez, el “eterno aprendiz” que se despide tras 42 años en Grupo Argos

Cuando Jorge Mario Velásquez habla de su carrera, no lo hace en términos de poder o jerarquía, sino de aprendizaje. Con 42 años de trayectoria en Cementos Argos y luego en Grupo Argos, el ejecutivo reconoce que nunca dejó de sentirse un estudiante dentro de la compañía.
Por eso, al despedirse de la presidencia del holding de infraestructura, no tiene problema en que se le defina como “un eterno aprendiz”, alguien que creció profesionalmente al ritmo de una organización que también se transformó.
Su historia comienza en 1983, cuando aún era estudiante de Ingeniería Civil y respondió a una convocatoria para trabajar como asistente en una planta de mezclas. Aquella decisión marcaría el resto de su vida, expresó Velásquez a EL COLOMBIANO.
Su salida de la presidencia coincidió con la asamblea, celebrada el pasado jueves, que lo despidió con una ovación prolongada, un gesto que lo tomó por sorpresa y lo conmovió profundamente.
“Nunca hice lo que hice buscando reconocimiento, por eso cuando uno ve a toda la asamblea de pie, se siente abrumado”.
Más allá de la emoción, Velásquez afirma que deja el cargo con la tranquilidad de haber actuado siempre con rectitud. “Me voy con la paz interior de haber tratado de acertar y de no haber recortado caminos”, sostiene.
Durante su gestión, Grupo Argos avanzó en una reconfiguración estratégica que incluyó la venta de activos, la internacionalización y, recientemente, el desmonte de las participaciones cruzadas con otras compañías del llamado Grupo Empresarial Antioqueño.
Hoy, asegura, deja una organización más clara para los inversionistas y con una estructura preparada para un nuevo ciclo de crecimiento.
Con el cierre de su ciclo en Grupo Argos, Jorge Mario Velásquez deja una de las trayectorias más largas y visibles del empresariado colombiano reciente.
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