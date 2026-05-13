La mataron frente a su bebé: los detalles de la historia de la mujer que asesinaron a golpes en una casa del oriente de Medellín

El crimen de Juliana Giraldo Zuluaga, ocurrido en la madrugada de este miércoles en el barrio La Libertad, de Medellín, se produjo en frente de su hijo de ocho meses de nacido, según confirmaron las autoridades y los vecinos del sector.
La muerte de esta joven, de 18 años, ocurrió a la 1:54 de la mañana de este miércoles en la diagonal 17E con la calle 56B, en este barrio de la comuna 8 (Villa Hermosa), en el oriente de la ciudad, luego de una violenta discusión, las cuales eran muy recurrentes, según manifestaron los vecinos y las autoridades.