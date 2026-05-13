La mataron frente a su bebé: los detalles de la historia de la mujer que asesinaron a golpes en una casa del oriente de Medellín

El crimen de Juliana Giraldo Zuluaga, ocurrido en la madrugada de este miércoles en el barrio La Libertad, de Medellín, se produjo en frente de su hijo de ocho meses de nacido, según confirmaron las autoridades y los vecinos del sector. La muerte de esta joven, de 18 años, ocurrió a la 1:54 de la mañana de este miércoles en la diagonal 17E con la calle 56B, en este barrio de la comuna 8 (Villa Hermosa), en el oriente de la ciudad, luego de una violenta discusión, las cuales eran muy recurrentes, según manifestaron los vecinos y las autoridades.

Según el reporte policial, “es una pareja que discutía frecuentemente y se terminaban agrediendo. Comenzaron a pelear, como de costumbre, y de un momento a otro salió este hombre a buscar ayuda porque la mujer no respiraba”. Entérese: Hombre habría asesinado a su pareja y herido a sus dos hijos en Yalí, Nordeste antioqueño Al reportar el caso, el hombre salió con el bebé en sus brazos y se puso a disposición de las autoridades. Sin embargo, al no haber sido capturado en flagrancia, este hombre quedó en libertad a la espera de una orden de captura para ser procesado judicialmente.

No la dejaba salir

Juliana y su señalado homicida habían llegado de Pereira, Risaralda, hace algo más de un año, luego de que la mujer quedara embarazada de este niño. Desde entonces estaban viviendo juntos en este barrio del oriente de Medellín, en una edificación de la familia del hombre. Según los vecinos, Juliana venía siendo víctima de múltiples violencias, puesto que en las últimas semanas no se le había visto por las calles del sector. Al parecer, la tenía confinada y le prohibió cualquier contacto con sus vecinos, situación que había intensificado los altercados. Le puede interesar: Asesinaron a mujeres en Caldas y Turbo: van 4 en una semana en Antioquia “Hace muchos días que no la veíamos salir de la casa. Incluso, la abuela del pelao le daba la comida por la ventana, pero no podía sostener contacto con nadie porque eso se prestaba para problemas”, relató un residente de la zona.