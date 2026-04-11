“Soy muy optimista con el futuro de Colombia”: Juan Esteban Calle, nuevo presidente de Grupo Argos

Un incendio estructural en Manrique Jardín encendió las alarmas este domingo. Ocurrió en la zona de una reciente inundación.

El ciclista salió del apuro y volverá a las carreteras de Europa vestido como campeón nacional de Colombia. Se espera su presencia en una de las grandes vueltas del World Tour.

Egan Bernal ya tiene pasaporte y podrá viajar a Europa, ¿qué le espera en su calendario?

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