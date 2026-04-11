x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close
Exclusivo suscriptores

“Soy muy optimista con el futuro de Colombia”: Juan Esteban Calle, nuevo presidente de Grupo Argos

Juan Esteban Calle, nuevo presidente de Grupo Argos, detalla la nueva etapa del holding tras su reconfiguración, con foco en cemento, energía y concesiones. Destaca que Colombia tendrá un papel clave en la reconstrucción de Venezuela.

  • Juan Esteban Calle preside desde el pasado 1° de abril al Grupo Empresarial Argos. FOTOS Camilo Suárez
    Juan Esteban Calle preside desde el pasado 1° de abril al Grupo Empresarial Argos. FOTOS Camilo Suárez
Ferney Arias Jiménez
Ferney Arias Jiménez

Economía

hace 4 horas
bookmark

El Grupo Argos abrió un nuevo capítulo en su historia tras la llegada de Juan Esteban Calle a la presidencia, con una estrategia centrada en crecimiento internacional, fortalecimiento financiero y diversificación de negocios luego de 92 años de trayectoria.

En entrevista con EL COLOMBIANO, el directivo delineó una hoja de ruta que prioriza tres frentes claves: infraestructura, energía y materiales de construcción. Esta apuesta se apalanca en una sólida posición financiera, con excedentes de caja, en su filial Cementos Argos, superiores a los US$2.500 millones, lo que le da margen para ejecutar nuevas inversiones y acelerar su expansión.

Uno de los movimientos más relevantes será el reingreso de la cementera al mercado de Estados Unidos, considerado...

¿Tienes una suscripción?
INICIA SESIÓN
Has encontrado contenido
exclusivo para suscriptores
Entérate de qué tratan esta y muchas más producciones desarrolladas con periodismo riguroso y confiable
Selecciona tu plan
Plan destacado
Digital
Mensual
$16.900*
SUSCRÍBETE
*Paga $16.900 por el primer mes. A partir del segundo mes paga $21.500
  • Prueba el primer mes por $16.900. A partir del segundo mes paga $21.500.
  • Acceso completo a noticias sin publicidad invasiva (pop up, videos y display flotantes).
  • Mi Colombiano: Visualiza noticias según tu navegación y sigue temas de interés.
  • Club intelecto: harás parte de nuestro club de suscriptores a partir del 3er mes
  • Primicia en podcast exclusivos.
  • Newsletter "Aquí te cuento", una selección de las principales noticias del día en tu correo electrónico.
  • Versión digital de nuestra edición impresa con el histórico hasta 1 año.
  • Contenidos premium (investigaciones y especiales)
  • Cancela cuando quieras.
Digital
Anual
$222.800*
SUSCRÍBETE
*Pagando con tarjeta de crédito
  • Duración de la suscripción: 12 meses
  • Acceso completo a noticias sin publicidad invasiva (pop up, videos y display flotantes).
  • Mi Colombiano: Visualiza noticias según tu navegación y sigue temas de interés.
  • Club intelecto: harás parte de nuestro club de suscriptores y podrás vincular hasta 2 beneficiarios.
  • Primicia en podcast exclusivos.
  • Newsletter "Aquí te cuento", una selección de las principales noticias del día en tu correo electrónico.
  • Versión digital de nuestra edición impresa con el histórico hasta 1 año.
  • Contenidos premium (investigaciones y especiales)
  • Cancela cuando quieras (Si cancelas antes de que se cumplan los 12 meses contratados, no se te realizará el cobro de la renovación el siguiente año)
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida