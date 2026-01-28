John Valdez, el vendedor ambulante de café que se volvió viral y ahora lo buscan en la Federación Nacional Cafeteros

En los últimos meses se volvió viral en redes sociales un vendedor que comercializa café en una bicicleta por las calles de Barranquilla. Lo curioso es que luce una bata blanca con el nombre de John Valdez, una ingeniosa alusión a la icónica marca y personaje de la Federación Nacional de Cafeteros para representar al caficultor colombiano y vender café a nivel mundial.
Los videos han sido tan comentados en la web que la página oficial de Juan Valdez informó en Instagram que está buscando al vendedor. La marca expresó: “Estamos buscando a John Valdez, un ejemplo de creatividad, ingenio y entusiasmo. “Si lo conoces, ayúdanos etiquetándolo en los comentarios o cuéntanos dónde podemos encontrarlo, estamos seguros de que juntos lo lograremos”.