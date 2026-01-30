x

Juan Valdez encontró a John Valdez en Barranquilla: este fue el regalo de la marca al vendedor de tintos viral

La marca de café Juan Valdez buscó en Barranquilla al vendedor de tintos John Valdez, y le dio una moto eléctrica y productos, reconociendo su ingenio y carisma tras hacerse viral en redes sociales.

  Don Ángel Miguel Balaguera, conocido como "John Valdez", se volvió viral con su puesto de café móvil y terminó siendo el protagonista de la campaña #BuscandoAJohnValdez de @JuanValdezCafe, que lo encontró, le rindió un homenaje y le regaló una scooter eléctrica. FOTO: Juan Valdez.
    Don Ángel Miguel Balaguera, conocido como “John Valdez”, se volvió viral con su puesto de café móvil y terminó siendo el protagonista de la campaña #BuscandoAJohnValdez de @JuanValdezCafe, que lo encontró, le rindió un homenaje y le regaló una scooter eléctrica. FOTO: Juan Valdez.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 1 hora
Barranquilla fue el epicentro de la noticia viral de la semana, donde un vendedor de tintos en bicicleta, conocido por su ingenio como “John Valdez”, recibió un encuentro inesperado que hoy tiene hablando a los usuarios en redes sociales.

El protagonista es don Ángel Miguel Balaguera, un hombre de 72 años que durante mucho tiempo ha recorrido las calles de la capital del Atlántico cargando termos y café en su emprendimiento.

Su particularidad es que lleva con orgullo en su camisa el nombre de su emprendimiento, “John Valdez”, un guiño creativo y lleno de “rebusque” al icónico personaje de los caficultores colombianos, llamado Juan Valdez.

Lea más: ¿Realmente Juan Valdez abrió una tienda en China? Esto respondió la compañía

Lo que comenzó como un video viral en redes sociales, donde se veía a Don Ángel bajo el sol barranquillero con su camisa estampada, terminó en una búsqueda nacional.

Bajo la etiqueta #BuscandoAJohnValdez, la marca @JuanValdezCafe se dio a la tarea de encontrarlo.

Finalmente, el encuentro ocurrió en la tienda Juan Valdez del centro comercial Viva. Allí, la marca lo sorprendió de una grata que Don Ángel terminó lleno de emociones.

Al ver el gesto de la empresa, el vendedor de 72 años no pudo evitar quebrarse, sus lágrimas eran de pura gratitud, alivio y un orgullo inmenso por su labor.

En contexto: John Valdez, el vendedor ambulante de café que se volvió viral y ahora lo buscan en la Federación Nacional Cafeteros

Le puede interesar: Juan Valdez abrió su primera tienda en Brasil, el mayor productor de café del mundo

Juan Valdez le dio una moto eléctrica para impulsar su emprendimiento callejero

La sorpresa no fue solo un saludo. Para facilitar su trabajo y potenciar su negocio móvil, la marca le entregó una scooter (moto) eléctrica de última generación, una gorra nueva con el logo “John Valdez, y varios productos de la marca para impulsar su venta de café en las calles.

Según la empresa, estas herramientas le permitirá ampliar sus recorridos y dejar atrás el esfuerzo físico de cargar todo al hombro y pedalear bajo el sol, y así dignificar su labor diaria.

Por eso, Germán Bahamón Jaramillo, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, celebró la iniciativa destacando la importancia de que las empresas tengan sensibilidad social.

“Cuando las marcas actúan con inteligencia y timing; y sus equipos de mercadeo se atreven, piensan fuera de la caja, y lo más importante, leen la calle, pasan estas cosas. Feliz y eso conmueve sin duda”, afirmó Bahamón en su cuenta de X.

Por su parte, la marca Juan Valdez compartió en sus redes un mensaje de agradecimiento a los colombianos. “Con el corazón lleno de gratitud y ganas de seguir acompañando historias de vida como la de John Valdez. Sin ustedes no hubiera sido posible ¡GRACIAS!”.

Además: ¡Histórico! Juan Valdez llega al centro comercial más grande del mundo

