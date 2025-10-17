De Postobón a Bon Bon Bum y de Chocorramo a Colombina: los “juntes” de marcas que le ponen sabor al mercado

Durante el último tiempo, los colombianos han sido testigos de un fenómeno que en la mayoria de ocasiones combina nostalgia, innovación y conversación, pues las alianzas entre grandes marcas nacionales, como los productos de Manzana Postobón con Bon Bon Bum, el McFlurry de Chocorramo o las colaboraciones entre Colombina y AKT, o Converse y Coca-Cola, han demostrado que el cobranding (que son esas uniones estratégicas entre empresas para crear experiencias o productos compartidos) se volviera en una de las herramientas poderosa del mercadeo actual.
