KFC Colombia llega a 180 restaurantes tras nuevas aperturas en Bolívar y anuncia más expansión en 2026

KFC Colombia consolidó su plan de expansión nacional al llegar a 180 restaurantes en el país, tras inaugurar dos nuevos puntos de venta en el departamento de Bolívar.

Las aperturas se realizaron en la zona de Corales, en Cartagena, y en el municipio de Turbaco, ubicaciones estratégicas por su crecimiento urbano y comercial. Con estas nuevas sedes, la compañía refuerza su presencia en la región Caribe y continúa ampliando su cobertura en distintas ciudades del país. Durante los últimos seis meses, la cadena sumó más de seis restaurantes en ciudades como Pereira, Duitama, Medellín y Bogotá. Este proceso de expansión representó una inversión superior a los $14.000 millones y la creación de más de 120 empleos directos.

La compañía confirmó que para 2026 planea abrir al menos ocho restaurantes adicionales en ubicaciones estratégicas a lo largo del territorio nacional, lo que evidencia su apuesta por seguir creciendo en el mercado colombiano.

Expansión acompañada de iniciativas sociales y sostenibilidad

El crecimiento de la marca ha estado acompañado por una estrategia de impacto social. KFC mantiene una alianza activa con el Banco de Alimentos, con la que contribuye a programas de seguridad alimentaria y a la reducción del desperdicio de alimentos. Además, la empresa ha adelantado acciones directas en comunidades afectadas por emergencias. Recientemente brindó apoyo a poblaciones impactadas por inundaciones en el departamento de Córdoba y lideró un evento comunitario en Cartago, que benefició a más de 60 niños y niñas provenientes de veredas apartadas.

Estas iniciativas, según la compañía, buscan que el crecimiento del negocio se traduzca en bienestar y oportunidades para las comunidades más vulnerables. Como parte de su estrategia de sostenibilidad, KFC Colombia está ejecutando un plan para instalar paneles solares en algunos de sus restaurantes, en línea con su objetivo de aumentar el uso de energías renovables y reducir el impacto ambiental de su operación.

La compañía también ha incorporado nuevas tecnologías en sus puntos de venta para agilizar la toma y entrega de pedidos, mejorando la experiencia de los clientes y la eficiencia en los procesos internos.

Directiva destaca el potencial de crecimiento en las regiones

Jaime Gómez Reyes, presidente de KFC Colombia, afirmó que alcanzar los 180 restaurantes en el país representa un logro compartido con colaboradores y clientes. Según el directivo, las aperturas en Turbaco y en la zona de Corales son clave para la estrategia de cercanía de la marca. El ejecutivo aseguró que la empresa continuará invirtiendo en Colombia, convencida del potencial de sus regiones y de la importancia de mantener un impacto social positivo a través de programas comunitarios y acciones de sostenibilidad.