Conozca a los 8 futbolistas de sangre colombiana que representan a España

Según datos del Ministerio del Interior de España, en ese país europeo viven aproximadamente un millón de colombianos. En la década de los 90 y en los 2000, muchas familias cafeteras empacaron maletas y emprendieron rumbo a ese territorio. Una generación de niños con sangre colombiana nació para estos años en España, algunos de los cuales se han destacado en el fútbol.
Pareciera que el talento con el balón es algo intrínseco del jugador criollo, y si a eso se le suma la formación y estilo del balompié español, el resultado son jugadores aptos para el alto nivel competitivo. La mayoría cuenta con la doble nacionalidad (española y colombiana), y en algunos casos se decantan por la Furia Roja. Los siguientes ocho son ejemplo de ello: