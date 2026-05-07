Conozca a los 8 futbolistas de sangre colombiana que representan a España

Según datos del Ministerio del Interior de España, en ese país europeo viven aproximadamente un millón de colombianos. En la década de los 90 y en los 2000, muchas familias cafeteras empacaron maletas y emprendieron rumbo a ese territorio. Una generación de niños con sangre colombiana nació para estos años en España, algunos de los cuales se han destacado en el fútbol. Pareciera que el talento con el balón es algo intrínseco del jugador criollo, y si a eso se le suma la formación y estilo del balompié español, el resultado son jugadores aptos para el alto nivel competitivo. La mayoría cuenta con la doble nacionalidad (española y colombiana), y en algunos casos se decantan por la Furia Roja. Los siguientes ocho son ejemplo de ello:

Hermanos Mosquera Ibargüen

Christian y Yulián Mosquera Ibargüen son hijos de padres colombianos nacidos en Valencia, España. Christian es jugador del Arsenal F.C. de Inglaterra, acaba de clasificarse para la final de la UEFA Champions League y tiene grandes chances de ir a la Copa del Mundo con España. Yulián, al igual que su hermano mayor, juega como defensor central en la categoría sub-15 del Valencia F.C. El club de Mestalla es la casa de ambos. Ya con Christian, el Valencia se embolsó 15 millones de euros con su venta al club londinense. Yulián fue convocado con la sub-14 de España en 2025.

Una defensa prometedora

Iker Quintero, lateral derecho de 18 años del Athletic Club de Bilbao, es hijo de colombianos pero se crió en el País Vasco. La Selección Colombia sub-19 lo buscó, en vano. Está decidido a defender a La Roja. Carles Pérez Lobo es un defensor central de padre colombiano que juega para el R.C.D. Espanyol de Barcelona. El zaguero tiene 14 años y es una de las promesas en defensa del fútbol catalán. También está el lateral derecho Ronny García, del Rayo Vallecano, de la misma edad, y de padres cafeteros. García es titular en el equipo nacional español de la categoría y hace parte de la selección madrileña.

Mediocampistas para la élite

Holmes Zamorano apunta a ser un mediocentro al mejor estilo ibérico. El nacido en España y de raíces cafeteras destaca por su manejo de balón en el Girona sub-17 (tiene 16 años). Dos jugadores que están cerca de ser una realidad son: Dilan Zárate y Gorka Abascal. Dilan forma parte del equipo Primavera del Inter de Milán. El volante ofensivo nacido en Cartagena de Indias hace 18 años, pero criado en España, destacó en la pasada UEFA Youth League con el Nerazzurri. Es habitual que sea convocado con el combinado español de la categoría sub-19. Gorka, por su parte, ya sabe lo que es vestir la camiseta del Real Madrid. Nació en Bilbao, jugó en el Athletic y su buen rendimiento lo llevó al equipo cadete de la casa blanca. Con 15 años, es una de las mayores promesas del fútbol español. El cuerpo técnico de Freddy Hurtado lo buscó para jugar el pasado Sudamericano sub-17, pero el conjunto merengue no lo cedió.

Aún pueden ser tricolores