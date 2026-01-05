x

Kia y BYD dieron el batacazo en venta de carros en 2025 y ya tienen el 17,7% del mercado

Mientras Kia se metió al primer puesto del ranking general de 2025 en Colombia, con una participación de 13,4%, la marca china BYD ingresó al ‘top’ 10, duplicó ventas, lideró en la categoría de eléctricos y logró una cuota de 4,3%.

  • Kia desplazó a marcas históricas y cerró 2025 como líder del mercado automotor colombiano, mientras que BYD se metió al top-10. FOTOS: GETTY
Johan García Blandón
05 de enero de 2026
bookmark

Con una recomposición clara del liderazgo y de las preferencias de compra, el sector automotor del país cerró 2025 con cifras que no se veían desde antes de la pandemia. Kia se convirtió en la marca más vendida, mientras que la china BYD logró entrar al top-10, impulsada por el boom de los eléctricos. El resultado fue un mercado más competitivo, menos concentrado y con un consumidor dispuesto a cambiar de marca, tecnología y segmento.

De acuerdo con el Informe de Registro de Vehículos de Fenalco y la Andi, entre enero y diciembre de 2025 se matricularon 254.205 carros nuevos, un crecimiento del 26,5% frente a 2024. Solo diciembre dejó 30.135 unidades, el mejor mes desde 2019, confirmando que el cierre del año tuvo un fuerte dinamismo del consumo.

El cambio más visible estuvo en el ranking de marcas. Kia lideró en 2025 con 34.063 unidades vendidas, una participación del 13,4% y un crecimiento anual del 40,7%. Renault quedó muy cerca, con el 13,2%, mientras que Toyota perdió terreno y cerró con una caída del 12,2% en sus matrículas, y una tajada de 9,3% en el sector.

El caso de BYD resumió buena parte de la transformación, pues la marca china matriculó 10.884 vehículos, más del doble que en 2024, con un crecimiento del 137,2%, lo que le permitió ubicarse en el décimo lugar del ranking general, con el 4,3% del mercado; además, encabezó en comercialización de eléctricos. Este reordenamiento también se reflejó en otras marcas: Hyundai creció 62,4%, Volkswagen 34,6% y Suzuki 28%, en un año en el que el consumidor priorizó SUVs compactos, eficiencia y nuevas tecnologías.

¿De dónde salió la plata?

El repunte sorprendió a muchos, puesto que Colombia es un país con alta informalidad y un entorno financiero exigente. Sin embargo, el trasfondo fue macroeconómico, según el investigador económico Luis Fernando Ramírez, quien aseguró que el principal motor del año fue el consumo de los hogares, incluyendo bienes durables como los automóviles. “La mayoría de las compras se hicieron con crédito, apalancadas por la reducción gradual de las tasas de interés del Banco de la República y por una demanda represada de años anteriores”, explicó. A esto se sumó una mayor estabilidad ocupacional en los estratos medios y medio-bajos, y un factor clave: la revaluación del peso, que ayudó a contener los precios en un mercado donde cerca del 80% de la oferta es importada.

Eléctricos dejaron de ser nicho

Uno de los grandes ganadores de 2025 fue el segmento de eléctricos e híbridos, que alcanzó cifras históricas. En diciembre se registraron 3.234 eléctricos, un salto del 67%, y 8.381 híbridos, con un crecimiento del 49,5%, ambos récords mensuales. En el balance anual, se matricularon cerca de 87.000 vehículos con tecnologías limpias, aumento del 34% frente a 2024. Los eléctricos se duplicaron y los híbridos enchufables crecieron más del 150%, según Andemos.

Para Andrés Chaves, presidente de este gremio, las cifras sugieren un cambio estructural en los hábitos de movilidad, aunque advirtió que la masificación enfrenta riesgos: incertidumbre regulatoria, eliminación de incentivos y mayores cargas tributarias que podrían frenar la renovación del parque automotor.

El liderazgo de Kia no fue casual. La marca creció más del 115% entre 2023 y 2025, apoyada –según esta– en un portafolio alineado con el bolsillo del colombiano, una fuerte presencia en SUVs y una red de posventa robusta.

Hoy las SUVs representan más del 52% de nuestras ventas”, explicó Andrés Plata, director de Ventas de Kia Colombia. Modelos como el Kia K3 Cross, el vehículo más vendido del país en 2025, y la Sportage híbrida, que superó las 850 unidades en su primer mes, fueron claves. A esto se sumó una estrategia agresiva en híbridos y eléctricos, con más de 6.000 unidades vendidas.

La financiación también jugó un papel central, con alianzas bancarias que facilitaron el acceso al crédito y programas de retoma de usados.

¿Qué viene para 2026?

El consenso es que este 2026 será un año más retador para las marcas. Puesto que, la presión inflacionaria, el entorno electoral y la posible alza de tasas podrían enfriar el mercado. Ramírez estimó que las ventas podrían volver a niveles cercanos a las 200.000 unidades, más alineadas con el promedio histórico.

