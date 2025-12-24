La Navidad del oro: el metal precioso logra este miércoles su mayor precio histórico

Campanas doradas suenan esta Navidad en los mercados bursátiles del mundo. Y es que el precio del oro sigue subiendo como espuma. El metal precioso superó por primera vez los US$4.500 la onza. Ese aumento solo obedece a una combinación de tensiones geopolíticas, debilidad del dólar y expectativas de nuevos recortes en las tasas de interés de Estados Unidos el próximo año.
En la jornada de este miércoles, el oro al contado (XAU=) subía 0,1 %, hasta US$4.493,76 la onza, luego de haber alcanzado un máximo histórico intradía de US$4.525,19. En paralelo, los futuros del oro en Estados Unidos, con entrega en febrero, registraban un avance de 0,3 %, cotizándose en US$4.520.