Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo: este es el empresario que lo destronó

Después de casi un año como el hombre más rico del mundo, Musk fue destronado de su posición por Larry Ellison, cofundador de Oracle.

    Larry Ellison, cofundador de Oracle; y Elon Musk, dueño de Tesla, SpaceX y la red social X. Foto: Getty
Alejandra Zapata Quinchía
Economía

10 de septiembre de 2025
Elon Musk perdió su reinado de casi un año como el hombre más rico del mundo. Por primera vez, Larry Ellison, cofundador de Oracle, lo supera tras un inesperado aumento de US$101.000 millones en su patrimonio, impulsado por la creciente demanda de inteligencia artificial.

La fortuna de Ellison alcanzó los US$393.000 millones tras el sólido informe de ganancias de Oracle publicado la noche del martes, ubicándolo por encima del patrimonio de Musk, estimado en US$385.000 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Puede leer: Elon Musk podría convertirse en el primer trillonario del mundo tras propuesta de Tesla

El reporte de Oracle reveló un aumento significativo en la demanda de sus centros de datos por parte de clientes de inteligencia artificial, lo que catapultó sus acciones. Si esta tendencia se mantiene, Ellison podría consolidar definitivamente su ventaja sobre Musk.

Acciones de Oracle sube y las de Tesla caen

Ellison, de 81 años, cofundador de Oracle y actual presidente y director de tecnología, concentra la mayor parte de su patrimonio neto en la empresa de software de bases de datos.

Las acciones de Oracle, que ya habían subido un 45% este año hasta el cierre del martes, se dispararon un 41% este miércoles tras el anuncio de un fuerte aumento en las reservas y la presentación de una ambiciosa proyección para su negocio de infraestructura en la nube. Esta fue la mayor subida diaria en la historia de la compañía, según Bloomberg.

Entérese: Musk demandó a Apple y OpenAI por favorecer ChatGPT en iPhones y “asfixiar” la competencia

En contraste, las acciones de Tesla Inc. han retrocedido un 13% este año. Asimismo, el consejo de la compañía presentó un paquete de compensación multimillonario para Musk que, si cumple con una serie de objetivos extremadamente ambiciosos, podría hacerlo convertirse en el primer billonario del mundo.

Contratos de Oracle con matriz de ChatGPT

La directora ejecutiva, Safra Catz, anunció en el cierre del mercado del pasado martes que Oracle firmó cuatro contratos multimillonarios con clientes durante el trimestre y que espera concretar varios más en los próximos meses.

El principal negocio de Oracle es como proveedor clave de infraestructura, capaz de satisfacer la enorme demanda de potencia informática de las empresas de inteligencia artificial, pero también ofrece servicios en la nube y software de bases de datos.

Vea también: Así va la pelea de las seis grandes tecnológicas por la inteligencia artificial: ya valen 13 billones de dólares

De hecho, en julio, Oracle firmó un acuerdo para suministrar a la empresa matriz de ChatGPT, OpenAI, 4,5 gigavatios de electricidad necesarios para alimentar su software de IA.

