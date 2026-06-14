Tres departamentos del Caribe quedarían “apagados automáticamente” por liquidación de Air-e

El presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de X que su intención es liquidar Air-e “para lograr que sus activos configuren una empresa común con otra empresa pública caribeña”.
La frase abrió más preguntas que respuestas y encendió las alarmas en los sectores político, gremial y en los propios usuarios del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
La empresa lleva casi dos años bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos, un proceso que no solo no logró sanear sus finanzas, sino que agravó su situación.
Cuando el Gobierno tomó posesión de Air-e, la deuda era de $530.000 millones. Hoy, con seis interventores de por medio, esa cifra escala a $2,3 billones.
Entérese: “Liquidar Air-e es irresponsable, ilegal y con tintes políticos”: Andeg