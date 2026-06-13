Las cinco pruebas económicas que marcarán la agenda del próximo gobierno

El próximo domingo, 21 de junio, el país deberá elegir, entre dos candidatos, el presidente para el siguiente cuatrienio. La tarea no es menor. La próxima administración enfrentará desafíos significativos en diversos frentes.
Para los analistas económicos de Anif, liderados por José Ignacio Lopez, entre los retos a encarar figuran un estado de urgencia por estabilizar las finanzas públicas. Un sistema de salud que ha visto cómo se deterioran sus indicadores de calidad y acceso; además de un sector energético con dificultades para mantener una oferta que supla la creciente demanda, intensificadas por los choques ambientales esperados en el segundo semestre del año.
A lo anterior se suma la necesidad de acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura y posicionar a este sector como uno de los principales ejes de inversión, lo que debe acoplarse con la implementación de políticas que favorezcan el crecimiento, la productividad y la competitividad empresarial.
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El tanque de pensamiento insiste en que la siguiente administración encontrará una agenda marcada por restricciones fiscales, presiones sociales y la necesidad de acelerar el crecimiento económico.
Por eso, resulta fundamental que las propuestas económicas ocupen un lugar central en el debate electoral, pues de ellas dependerá en gran medida la capacidad del país para generar crecimiento, bienestar y oportunidades durante los próximos años.