Mr. Taxes denunciará a Petro por injuria y calumnia, tras choque por exportaciones de carbón colombiano a Israel

Las exportaciones de carbón a Israel vuelven a caldear los ánimos dentro del Gobierno Nacional. Esta vez la confrontación comenzó con un dardo directo del exministro de Comercio (del Gobierno Petro) Luis Carlos Reyes.
Desde su cuenta en X, el también exdirector de la Dian acusó al presidente Petro de haber mantenido las exportaciones de carbón a Israel por decisión propia, pese a las advertencias de su equipo.
Lo hizo con ironía y filo, rematando con la frase de que el mandatario “culpa a sus funcionarios hasta por quedarse dormido un martes a las 4 p.m.”.