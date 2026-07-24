¿Quién es Luis Felipe Henao, el nuevo presidente de la junta de Ecopetrol?

Ecopetrol amaneció este viernes 24 de julio con una noticia que cambia el mapa de poder de la compañía más grande de Colombia. Luis Felipe Henao Cardona, de 46 años, quedó al frente de la junta directiva, en reemplazo de Ángela María Robledo Gómez. Henao es abogado de la Universidad del Rosario y candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, en España. Tiene especializaciones en Derecho de Empresa, también en el Rosario, y en Derecho Penal, cursada en Salamanca. Hace parte de la junta directiva desde marzo de 2025, como miembro independiente, y allí presidió el Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad. Su hoja de vida combina sector público, ejercicio jurídico y consultoría empresarial. Entre 2013 y 2016 fue ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Antes fue viceministro de esa misma cartera y también viceministro de Participación e Igualdad de Derechos. También ocupó la Secretaría General de los ministerios del Interior y Justicia, y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Tras dejar el sector público, se dedicó a la consultoría en estrategia y gobierno corporativo, y escribió como columnista en El Espectador y El Tiempo, además de participar como panelista en el programa Hora 20. Hoy es miembro de las juntas directivas de EPM y del Banco AV Villas, y representante legal de Lambda Soluciones Consultoría. Además, Ecopetrol destaca que su experiencia cubre nueve frentes como industria energética, transición energética, alta dirección, asuntos de gobierno y política pública, finanzas, talento humano, temas jurídicos y de gobierno corporativo, medio ambiente, y estrategia empresarial. Siga leyendo: Ricardo Roa dejará la presidencia de Ecopetrol el 30 de julio

Un nombramiento leído como puente hacia el nuevo gobierno

La llegada de Henao a la presidencia de la junta se lee como una pieza clave para la transición que se avecina en Ecopetrol con la llegada del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Una fuente consultada por El Tiempo explicó que “lo que se busca con la llegada del doctor Henao es tender puentes para la transición y acelerar el proceso para que el nuevo Gobierno asuma el control de la compañía en plazos más cortos”. La misma fuente contó que Henao se conectó desde Singapur a la sesión de la junta en la que se definió su nombramiento. Henao representa a los fondos de pensiones dentro de la junta directiva y, durante los últimos cuatro años, fue una voz crítica del Gobierno Petro y del ahora saliente presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Esa postura le valió críticas en redes sociales, sobre todo por su oposición a la permanencia de Roa al frente de la petrolera pese a la doble imputación penal que enfrenta por tráfico de influencias y por violación de topes electorales en la campaña Petro Presidente 2022-2026, de la que fue gerente. En contexto: ¿Quién es The Gentlemen, la ‘mafia digital’ que hackeó a Ecopetrol y le robó miles de datos? Así las cosas, los movimientos en Ecopetrol coinciden con la recta final del gobierno de Gustavo Petro y la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República. La lectura entre las fuentes consultadas es que la nueva junta, con Henao a la cabeza, busca ordenar el terreno para que el próximo gobierno tome el control de la petrolera en un plazo corto, incluida la elección de un nuevo presidente en propiedad para reemplazar a Hurtado Parra.

Por qué renunció Ángela María Robledo a la junta de Ecopetrol

Ángela María Robledo Gómez presentó su renuncia a la presidencia y a su silla como integrante independiente de la junta directiva. Ecopetrol atribuyó la decisión a motivos personales, con fecha de efecto el 31 de julio de 2026. Ese mismo día también sale de la junta Tatiana Roa Avendaño, integrante no independiente del órgano, también por motivos personales. Ecopetrol agradeció la gestión de ambas y resaltó “su liderazgo, calidad humana, valiosa gestión y permanente disposición al servicio de la Compañía”. Según una fuente consultada por medios nacionales, las renuncias de Robledo y Roa, sumadas a la salida de Juan Gonzalo Castaño hace cerca de dos meses por orden del presidente Gustavo Petro, le allanan el camino al gobierno entrante para renovar la junta directiva. En la próxima asamblea de accionistas quedarían en la mira los dos integrantes que se identifican con la línea petrista que aún permanecen en el órgano, que son Hildebrando Vélez Galeano y Antonio José Merlano Alcocer. Pese a las salidas, Ecopetrol precisó que “la junta directiva conserva la capacidad de deliberar y tomar decisiones válidas conforme a sus estatutos sociales”, mientras se convoca a la Asamblea General de Accionistas para llenar las vacantes. Puede leer: “Primero debemos recuperar a Ecopetrol; vender ahora no tiene sentido”: Miguel Gómez

El adiós de Ricardo Roa: solo tres días más al mando

Ricardo Roa Barragán, quien está en licencia desde el 28 de mayo, regresará a sus funciones el 27 de julio, pero solo por unos días. Ecopetrol confirmó que permanecerá al frente de la compañía hasta el 30 de julio de 2026. Según fuentes consultadas, Roa había pedido quedarse conectado a la junta desde el 27 de julio hasta el 6 de agosto, con el fin de hacer su rendición de cuentas final. Un vicepresidente de la estatal explicó el interés de Roa en esos días: “Con un barril a casi 97 dólares, por la coyuntura internacional, las cifras han mejorado y Roa quiere adjudicárselas a última hora”. Pero, la solicitud no prosperó del todo, ya que Ricardo Rodríguez Yee, representante de los departamentos en la junta, advirtió que la permanencia de Roa reactiva los riesgos reputacionales y legales de la compañía, en razón de la doble imputación penal que enfrenta ante la Fiscalía por los mismos hechos de tráfico de influencias y violación de topes electorales. Roa niega los señalamientos en su contra. El resultado fue un plazo recortado, porque la junta solo le permitirá regresar tres días, para entregar su balance de gestión y adelantar el papeleo de salida. Rodríguez Yee y Henao han sido, según fuentes consultadas, quienes con mayor insistencia han dejado constancias sobre la situación legal de Roa dentro de la junta directiva.

Quién queda al mando de Ecopetrol desde el 31 de julio

A partir del 31 de julio de 2026, Juan Carlos Hurtado Parra, primer suplente del presidente, asumirá como presidente encargado de Ecopetrol. Hurtado Parra se mantendrá en el cargo mientras la junta directiva adelanta un nuevo proceso de selección para nombrar un presidente en propiedad, conforme a la política de sucesión de la compañía. La reorganización también llega a la alta gerencia de la petrolera, con dos vicepresidencias que cambian de manos. Bayron Arley Triana Arias renunció a la Vicepresidencia Ejecutiva de Energías para la Transición, con efecto a partir del 31 de julio. En su reemplazo, de manera encargada, asumirá Ernesto Alfonso Gómez Cabarcas, actual gerente general de Refinería, desde el 1 de agosto y hasta que se designe un titular para el cargo. El segundo movimiento llegará un mes después. Victoria Irene Sepúlveda Ballesteros dejará la Vicepresidencia Corporativa de Talento Organizacional el 31 de agosto. Desde el 1 de septiembre, Juan Pablo Amaya Ibáñez, actual gerente de Talento Organizacional de Hidrocarburos, ejercerá el cargo de manera encargada, hasta que Ecopetrol nombre un reemplazo en propiedad.

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Así quedaron los comités de la junta directiva de Ecopetrol