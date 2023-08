Por ejemplo, los visitantes no residentes entre enero y junio de 2023 alcanzaron los 2’705.474, lo que representó un aumento del 34,3 % en comparación con el primer semestre de 2022, cuando el país recibió 2’014.062; y un 22,1 % en comparación con el mismo periodo de 2019, el año anterior a la pandemia, cuando se reportaron 2’216.043 visitantes.

El primer semestre de este año registró la mayor cantidad de visitantes no residentes respecto al mismo periodo de 2022 y 2019, de acuerdo con un análisis de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

En reporte de la cartera de Comercio destacó que entre enero y junio de este año, del total de visitantes no residentes que visitaron el país 1’930.421 fueron extranjeros no residentes, 543.768 colombianos residentes en el exterior y 231.285 pasajeros en cruceros.

Durante estos meses se movilizaron 18,5 millones de personas por vía aérea, de las cuales 11’502.295 lo hicieron en vuelos nacionales regulares y 7’053.642 en vuelos internacionales regulares. La llegada de pasajeros en vuelos internacionales regulares entre enero y mayo de 2023 aumentó 34,1% respecto al mismo periodo del año 2022.

Por su parte, el número de visitantes a Parques Nacionales Naturales (PNN) también aumentó. Entre enero y junio de 2023, los PNN recibieron 787.116 personas, un 13,5% superior frente al mismo periodo del 2022.

Sobre el mes de junio se indicó que fue un periodo en el que el país registró la mayor cantidad de visitantes no residentes, comparado con este mismo mes de todos los años desde 2015, cuando comenzó el registro de este indicador. De acuerdo con Migración Colombia, en el sexto mes de este año el país recibió 416.750 visitantes.

Esta cifra representa un aumento del 13,2% en comparación con junio de 2022, cuando llegaron 368.294 visitantes no residentes; y del 21,8% en comparación con el mismo mes de 2019, cuando se reportaron 342.166 visitantes.

Durante junio de 2023, un total de 327.601 fueron extranjeros no residentes y 89.149 fueron colombianos residentes en el exterior.

Por su parte, los extranjeros no residentes registraron un aumento del 25,9% en comparación con el mismo mes de 2022, cuando se reportaron 260.239 extranjeros no residentes; en comparación con el mes de junio de 2019, donde se registró un total de 252.390 extranjeros no residentes, el aumento fue del 29,8%.