Masacre en Cúcuta: asesinaron a cuatro hombres frente a un conjunto residencial, entre ellos a líder comunal

Un nuevo hecho violento se registró en la madrugada de este domingo en el área metropolitana de Cúcuta, donde cuatro hombres fueron asesinados en un ataque armado frente al conjunto residencial Hibiscos.

El crimen ocurrió hacia las 3:00 de la mañana, cuando entre seis y siete personas se encontraban reunidas en el lugar. Según la información recopilada, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta la glorieta del sector y abrieron fuego de manera indiscriminada contra el grupo.

Cuando unidades de la Policía arribaron al sitio, encontraron tres cuerpos sin vida. Metros más adelante fue hallada una cuarta víctima, que al parecer habría intentado huir del ataque.

Le recomendamos: Factcheck: “No hay caos de seguridad”: dice Petro en plena escalada violenta

Las víctimas fueron identificadas como Pedro Emilio Leal Sánchez, de 48 años; William Giovanny López González, de 34 años y presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Delicias; Sergio Andrés Durán Sánchez, de 21 años; y un cuarto hombre que aún no ha sido identificado por las autoridades.

De acuerdo con versiones entregadas por allegados, los hombres solían reunirse en ese punto durante los fines de semana para compartir.

Vea también: “Esta gente no tiene compasión”: ataque en Cauca de disidencias de Farc deja 20 muertos

Durante la inspección técnica, las autoridades encontraron varias vainillas calibre 9 milímetros, las cuales fueron recolectadas como material probatorio dentro de la investigación.

Las primeras hipótesis indican que los atacantes habrían llegado por el Anillo Vial Occidental y, tras perpetrar el crimen, huyeron por la misma vía.

El reporte oficial también señala que Pedro Emilio Leal Sánchez registraba antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes en 2011 y por hurto agravado en 2008.