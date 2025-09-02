McDonald’s anuncia en EE. UU. que revivirá el próximo lunes los combos baratos, ¿aplicará en Colombia?

McDonald’s anunció el regreso de los Extra Value Meals, una de sus ofertas más reconocidas, a partir del 8 de septiembre en todos sus restaurantes de Estados Unidos. Se trata de una promoción que ofrece combos completos de la franquicia a precios reducidos, pensada para brindar más valor por menos dinero. Con esa oferta, la cadena busca responder a las demandas de los consumidores que reclaman precios más asequibles en medio de un contexto de inflación que ha golpeado los bolsillos de las familias en los últimos años.

¿Cómo quedarían los precios con el Extra Value Meals?

La compañía destacó que esto representa un ahorro frente a la compra individual de cada producto. Para el relanzamiento, se anunciaron dos opciones emblemáticas: un desayuno con Sausage McMuffin con huevo, hash browns y café pequeño por 5 dólares; y un combo de Big Mac con papas medianas y bebida por 8 dólares. Joe Erlinger, presidente de McDonald’s EE. UU., explicó que esta apuesta reafirma la estrategia de la marca por ofrecer valor y accesibilidad: “Desde el $5 Meal Deal hasta los McValue y ahora los Extra Value Meals, estamos enviando un mensaje claro: McDonald’s siempre será un lugar donde los clientes puedan disfrutar de la comida que aman a un precio que se ajuste a sus vidas”. Lea también: “Gobierno Petro quiere repetir la dictadura fiscal este año”, senador Enrique Cabrales Los nuevos Extra Value Meals estarán disponibles en desayunos, almuerzos y cenas, con un portafolio que incluye ocho de los productos más populares: Sausage McMuffin con huevo, Egg McMuffin, McGriddles, Biscuit con huevo y tocino, Big Mac, 10 piezas de Chicken McNuggets, Quarter Pounder en diferentes variedades y sándwiches McCrispy. Según la empresa, estas combinaciones ofrecen un ahorro promedio del 15 % frente a la compra separada de sándwich, papas y bebida. Danielle Marasco, presidenta de la National Franchisee Leadership Alliance (NFLA), recalcó que el regreso de estos combos refleja el esfuerzo conjunto entre la compañía y sus franquiciados para mantener precios accesibles: “Estamos trabajando juntos para que los menús que más disfrutan nuestros clientes sigan siendo asequibles en todas las comunidades a las que servimos”. Además, McDonald’s adelantó que esta estrategia de precios no se detendrá aquí. En noviembre se lanzarán nuevos combos con tarifas fijas, como el paquete de Chicken McNuggets de 10 piezas por 8 dólares y el retorno del Snack Wrap a un precio de 2,99 dólares, que estará disponible hasta finales de año. La cadena también recordó que los consumidores pueden acceder a promociones adicionales y ofertas exclusivas a través de su aplicación móvil.

Con el regreso de los Extra Value Meals, McDonald’s busca no solo reforzar su posicionamiento como una opción accesible, sino también reactivar una tradición muy recordada por sus clientes: la posibilidad de disfrutar de un combo completo a un precio ajustado al día a día de millones de consumidores en Estados Unidos.

¿La oferta de Extra Value Meals aplicará en Colombia?