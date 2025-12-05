Medellín hace parte de la élite emprendedora de Latinoamérica, según el reporte GEIAL 2025

Medellín no solo sigue en el mapa, sino que juega en las grandes ligas del emprendimiento latinoamericano. El reciente Reporte GEIAL 2025, que mide el pulso a los ecosistemas de la región, ubica a la capital antioqueña en el Grupo 1, catalogándola como un “Líder regional en consolidación”. Esto significa que la ciudad tiene capacidades instaladas y resultados tangibles para seguir avanzando, compartiendo podio con gigantes como San Pablo (Brasil), Santiago (Chile) y Montevideo (Uruguay). Sin embargo, no todo es color de rosa. Aunque la ciudad brilla en cultura y apoyo institucional, enfrenta “cuellos de botella” críticos en temas de dinero y regulaciones que frenan su potencial máximo. Puede leer: Qué orgullo: Medellín gana el Premio al Ecosistema de Startups de Mayor Crecimiento en Colombia

Ecosistema de Medellín, una apuesta de 15 años que rinde frutos

Para entender por qué Medellín está donde está, hay que mirar atrás. El reporte destaca que hace 15 años la ciudad tomó la decisión estratégica de apostar por el conocimiento y la innovación. El corazón de esta estrategia ha sido Ruta N, que actúa como el principal catalizador. Los números que presenta el informe sobre la gestión de Ruta N son contundentes: han acompañado a más de 10.000 emprendimientos, conectado a más de 450 startups con inversión y articulado con 25 fondos aliados. Esta labor le valió a Medellín ser reconocida como finalista del Premio BID-GEIAL en la categoría de “Compromiso con el apoyo a los emprendedores” para ecosistemas grandes. El equipo técnico detrás de esta medición en la ciudad está liderado por Carolina Londoño y coordinado por Andrés Calle Valdés, con el apoyo de Daniela Reyes, todos vinculados a Ruta N. Puede conocer: Medellín lidera el boom de las startups energéticas en Colombia: concentra el 43% de esos emprendimientos

Desempeño y condiciones: ¿Cómo está Medellín en la tabla?

En términos de Dinámica Emprendedora (los resultados visibles), Medellín se ubica en el cuarto lugar general, superada por San Pablo, Santiago y Montevideo, alcanzando un puntaje apenas por encima de los 60 puntos. Cuando se miran las Condiciones Sistémicas (los ingredientes para que la magia ocurra), Medellín obtiene un puntaje de 63 sobre 100, ubicándose en el nivel 8 de la escala de potencial. Al comparar la foto de 2023 con la de 2025, el ecosistema se ha mantenido estable, conservando su puntaje de 62 en la medición comparativa de pioneros, sin subir ni bajar de nivel. En el análisis de progreso reciente (Índice IPE-Prodem), la ciudad muestra un puntaje de 58, lo que indica que existen “incipientes evidencias de avance”. Siga leyendo: Medellín escaló más de 170 puestos en el ranking mundial de ecosistemas emprendedores

Fortalezas del ecosistema en Medellín: cultura y confianza

Lo que mejor hace Medellín, según el reporte, está en la gente y las instituciones. El ecosistema paisa tiene semáforo verde (condiciones favorables) en varias dimensiones clave: 1. Cultura emprendedora: Es una de sus cartas más fuertes. La existencia y difusión de modelos de rol (gente que inspira) tiene un puntaje sobresaliente de 81 puntos. 2. Gobernanza y articulación: Aquí la ciudad saca pecho. Hay una alta voluntad de colaborar entre los actores y un nivel de confianza medio-alto. El reconocimiento de las acciones de la gobernanza alcanza los 63 puntos. 3. Innovación corporativa: Las condiciones para que las grandes empresas trabajen con startups son favorables (63 puntos), superando a ciudades como Bogotá (Cali) y Lima. 4. Mentorías: La oferta de mentores es sólida, con un puntaje de 69, ubicándose entre las mejores de la región. Entérese: Medellín se consolida como potencia emprendedora: segunda en el Índice Subnacional de Emprendimiento 2025

Los dolores de cabeza: financiación y talento