Qué orgullo: Medellín gana el Premio al Ecosistema de Startups de Mayor Crecimiento en Colombia

Medellín volvió a figurar como uno de los ecosistemas de emprendimiento más dinámicos de América Latina, pues la plataforma global StartupBlink la reconoció como el ecosistema de startups de mayor expansión en Colombia durante 2025, un anuncio que confirma la evolución del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación en la construcción de un entorno favorable para el desarrollo tecnológico.

StartupBlink entregó este reconocimiento con base en su algoritmo global, que analiza más de 40 indicadores relacionados con dinamismo, calidad e impacto internacional. Según la organización, Medellín registró un crecimiento superior al 41 % en el Global Startup Ecosystem Index, lo que la consolidó como el ecosistema de mayor expansión en el país, reflejando así la madurez de sus empresas de base tecnológica y la capacidad de atraer inversión nacional e internacional hacia proyectos con potencial de escalamiento.

Ruta N aparece en el centro de este proceso por su rol como articuladora del distrito. Santiago Henao, director de Desarrollo y Negocios CTi de Ruta N, explicó a EL COLOMBIANO el alcance del reconocimiento: “Este logro nos llena de orgullo porque Ruta N ha logrado que haya más colaboración, que las universidades, las empresas y los emprendedores del Estado contribuyan a que el ecosistema crezca en cantidad, en calidad y en mejores oportunidades para todos”. StartupBlink destacó igualmente el ascenso de la ciudad en el ranking regional —reconocido en 2024, cuando Medellín alcanzó el séptimo lugar—, impulsado por el aumento de startups, la generación de empleo y el liderazgo en sectores como energía, ambiente, alimentos y transporte.

Para la directora ejecutiva de Ruta N, Carolina Londoño, este avance confirma una apuesta de largo aliento: “El reconocimiento demuestra el trabajo que estamos haciendo en Medellín como epicentro de Ciencia, Tecnología e Innovación, con programas como Medellín Venture Capital y FutuMed, entre otros”, y sus palabras conectan directamente con el fortalecimiento de iniciativas que buscan que los emprendimientos de alto impacto accedan a mercados globales.