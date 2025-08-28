Medellín se consolida como potencia emprendedora: segunda en el Índice Subnacional de Emprendimiento 2025

El Consejo Privado de Competitividad, la Fundación Bolívar Davivienda y la Universidad del Rosario presentaron la segunda edición del Índice Subnacional de Emprendimiento (ISEM), una herramienta que mide cómo está funcionando el ecosistema de emprendimiento en las principales ciudades y áreas metropolitanas de Colombia. El índice analiza 23 territorios (siete áreas metropolitanas y 16 ciudades) a partir de 58 indicadores agrupados en ocho pilares: financiamiento; capital humano, habilidades y competencias; capital social; entorno de negocios; infraestructura; adaptación tecnológica e innovación intraempresa; ecosistema innovador y generación de conocimiento; y desempeño emprendedor. Lea más: Antioquia es el segundo departamento más competitivo de Colombia en 2025, ¿en qué le va mejor? De esos indicadores, 43 provienen de fuentes oficiales y registros administrativos, mientras que 15 son encuestas de percepción a emprendedores, lo que da un panorama integral de las fortalezas y debilidades de cada región. Para la versión 2025 se hicieron ajustes metodológicos, incluyendo un nuevo subpilar y la recalibración de los resultados de 2024, con el fin de garantizar comparaciones válidas entre ambas mediciones.

Medellín A.M.: segunda en el ranking nacional

Con una calificación de 5,78 sobre 10, Medellín A.M. ocupó el segundo lugar entre las 23 ciudades evaluadas, mejorando 0,48 puntos respecto a 2024. La capital antioqueña mostró su mejor desempeño en los pilares de capital social (7,32) y entorno de negocios (6,83), destacándose como referente en redes empresariales y dinamismo comercial. Conozca más: Medellín celebra Conexión Summit con más de 3.000 reuniones entre emprendedores y corporativos Además, Medellín A.M. lidera en tres de los ocho pilares: - Capital social (7,32): segundo lugar en acceso a empresarios con experiencia y tercer lugar en existencia de espacios institucionales para redes entre emprendedores. - Financiamiento (4,65): acceso más sólido a recursos y capital para emprendimientos. - Desempeño emprendedor (5,87): sobresale con la segunda mejor calificación en empleo formal dentro de empresas jóvenes y en exportaciones promedio de estas compañías. Entérese aquí: Así quedó el Ranking de Innovación 2025: Colsubsidio, Alpina y Fundación Cardioinfantil en el podio

El gran desafío de Medellín: infraestructura rezagada