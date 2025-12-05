Meta replanteó su estrategia: Zuckerberg recortó presupuesto al metaverso y se volcó por la inteligencia artificial

Meta está lista para cerrar un ciclo. Después de invertir miles de millones de dólares y convertir al metaverso en el corazón de su identidad corporativa, Mark Zuckerberg, fundador y CEO de la compañía, empieza a dar señales claras de que esa apuesta ya no es prioridad. Ahora, su mirada está puesta en la inteligencia artificial, el sector que domina la carrera tecnológica de 2025.

Durante los últimos cuatro años, Zuckerberg defendió la idea de que algún día millones de personas trabajarían, estudiarían y socializarían en mundos virtuales. Ese sueño, que llevó incluso al cambio de nombre de Facebook a Meta en 2021, se tradujo en inversiones gigantescas: más de US$60.000 millones desde 2020 y pérdidas que superan los US$70.000 millones dentro de Reality Labs, la división encargada de VR y AR.

Sin embargo, esa visión no despegó. Meta Horizon Worlds nunca tuvo la masificación esperada y los cascos y gafas de realidad virtual Quest avanzaron más lento que lo previsto. Mientras tanto, los analistas insistían en que Reality Labs era “un cubo con fugas” que drenaba recursos sin entregar retornos reales.

Por eso, según Bloomberg, la compañía se prepara para recortar hasta 30% del presupuesto del metaverso, una decisión discutida en recientes reuniones en la residencia de Zuckerberg en Hawái. El ajuste se reflejaría en 2026 e incluso podría incluir despidos en el primer trimestre de ese año.

