Medellín será el epicentro de la inversión de impacto con Impact Minds 2025

Medellín será sede de Impact Minds 2025, la conferencia anual organizada por Latimpacto, la red más importante de inversión con propósito en América Latina y el Caribe.
El evento, que se realizará del 1 al 3 de septiembre, espera reunir a más de 700 inversionistas provenientes de 35 países, convirtiendo a la capital antioqueña en un escenario clave para discutir cómo movilizar más capital hacia proyectos con impacto social y ambiental.
Lea más: Economía de Antioquia cerrará el 2025 con un crecimiento del 3%: Cámara de Comercio de Medellín
En sus tres primeras ediciones (Cartagena, Río de Janeiro y Oaxaca), Impact Minds ha logrado reunir a 1.700 participantes de 850 organizaciones, generando más de 1.500 conexiones estratégicas que hoy mueven millones en recursos destinados a transformar territorios.