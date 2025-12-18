¿Invertirá en 2026? Analistas revelan las acciones colombianas que más prometen el próximo año

A días para que concluya el 2025, el principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el MSCI Colcap, acumula una valorización del 48,83%, ubicándose en 2.053,25 puntos.

En ese contexto, los analistas económicos de Corficolombiana identifican varios elementos que podrían continuar respaldando la valorización del Colcap en el corto y mediano plazo. Uno de ellos es un repunte más sólido de la cartera comercial, estrechamente ligado al desempeño de la actividad productiva del país. Este dinamismo, combinado con la creciente participación del sector financiero dentro del índice, sería determinante para su evolución. De acuerdo con la firma, la recuperación de utilidades, el crecimiento de la cartera y la mejora en la calidad crediticia seguirán impulsando la valorización del sector hacia 2026.

Impacto del ciclo electoral

El llamado electoral trade también jugaría un papel relevante. Tal como ocurrió en años anteriores, cuando parte del repunte estuvo asociado a expectativas sobre el ciclo electoral, el mercado podría observar nuevos movimientos vinculados a posibles cambios en políticas económicas en 2026.

Corficolombiana añade que un entorno más estable en materia jurídica y regulatoria bajo el próximo gobierno reduciría las primas de riesgo y favorecería la llegada de capital. En ese escenario, Ecopetrol aparece como una de las mayores oportunidades de recuperación. La acción ha estado rezagada en la valorización reciente del índice, pero si regresara a un múltiplo precio/valor en libros (P/VL) de 1,3 veces, su precio alcanzaría $2.507 por acción, su peso en el MSCI Colcap subiría a cerca del 10% y el índice podría ubicarse en 2.134 puntos, un 2,6% por encima del récord actual. La mejora de la petrolera dependerá de factores como la continuidad de la política de dividendos, la reducción del ruido corporativo, mayor estabilidad regulatoria y reactivación de contratos de exploración.

MSCI Colcap al alza

Tras un año excepcional para el mercado accionario, los analistas esperan que la tendencia positiva continúe, aunque a un ritmo menos acelerado. Bajo un escenario conservador, Corficolombiana proyecta un MSCI Colcap en 2.190 puntos al cierre de 2025 y cercano a 2.450 puntos para diciembre de 2026.

No obstante, el avance dependerá de un entorno macroeconómico estable y de un clima político constructivo.

Riesgos para el mercado

La continuidad de la recuperación bursátil también enfrenta riesgos. Entre ellos, Corficolombiana destaca la necesidad de una mayor estabilidad jurídica y regulatoria, e insiste en un entorno macroeconómico predecible y unas condiciones que reduzcan la percepción de riesgo país. Un punto crítico es la reforma pensional, que podría afectar la capacidad de inversión de los fondos de pensiones, hoy los principales inversionistas institucionales en acciones y bonos corporativos. Esto representaría un desafío adicional para la liquidez del mercado. A su vez, el retroceso en los avances de integración bursátil con Chile y Perú limita la visibilidad regional del mercado colombiano, aunque hasta ahora no ha afectado de manera directa la recuperación del índice.

Sectores con más potencial

Para los analistas de Davivienda Corredores, el sector bancario seguirá recuperando sus niveles de rentabilidad el próximo año y el mercado continuará cerrando los descuentos en su valoración. Destacan a los conglomerados financieros como el Grupo Cibest, para el que se proyecta otro año sólido, con un crecimiento de utilidades y dividendos superior al de sus pares, lo que lo posiciona como un activo rentable con alto potencial de valorización.

También se resalta el Grupo Aval, cuya acción mantendría su tendencia positiva. El mercado le asigna actualmente un descuento mayor que el de Grupo Cibest, pero la expansión esperada en utilidades y dividendos podría generar mayor confianza entre los inversionistas. Por su parte, el Grupo Sura está considerado como una alternativa de inversión sólida tras su escisión de Grupo Argos. “Los analistas esperan que el mercado reconozca su valor, soportado en su participación en Grupo Cibest (que representa el 50% de su valor), además de su liderazgo en seguros y gestión de activos a través de Suramericana y Sura Asset Management, con presencia en los principales mercados de Latinoamérica”, anotaron los analistas de Davivienda Corredores.

Activos atractivos por resiliencia

Sobre el Grupo Energía Bogotá (GEB) se indicó que continúa demostrando una capacidad sostenida para mantener su rentabilidad, apalancado en la diversificación operativa y financiera que ha mitigado riesgos, optimizado su estructura de capital y preservado márgenes eficientes. Su acción se consolida como un activo atractivo dentro del portafolio, respaldado por la solidez de sus fundamentales.

Desde la óptica de Aval Casa de Bolsa, el 2025 ha sido un año excepcional para la renta variable colombiana. El repunte del MSCI Colcap con valorizaciones en niveles del 50%, sin incluir dividendos, respondió a un entorno donde, por primera vez en varios años, distintos frentes comenzaron a empujar en la misma dirección.

“Para el 2026, consideramos que el desempeño del mercado estará marcado por una trayectoria de tasas más incierta, donde la inflación persistente y el mensaje restrictivo del Banco de la República limitarán los recortes y harán que cada dato mensual cobre relevancia. Aun así, la solidez mostrada por las empresas en 2025 (mejores márgenes, mayor generación de caja, dividendos competitivos y programas de recompra como el de Grupo Cibest) ofrecerán un soporte fundamental para el mercado”, agregaron los expertos de Aval Casa de Bolsa.