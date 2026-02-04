Nueva ola de ataques israelíes en Gaza dejan al menos 25 muertos

Al menos 25 personas murieron este miércoles en bombardeos de fuerzas militares israelíes en la Franja de Gaza, incluidos niños, mujeres y un paramédico de la Media Luna Roja. La información la dio a conocer autoridades de salud del territorio, la Defensa Civil y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja. Le recomendamos leer: Los 12 puntos de la gran disrupción: el primer año del mundo bajo la ley de Donald Trump A pesar de que se había entrado en un presunto “cese al fuego” impulsado por Estados Unidos que entró en vigor el 10 de octubre, los hostilidades persisten en la Franja de Gaza, donde Israel y Hamás se acusan mutuamente de incumplirlo. Las muertes del miércoles se producen pocos días después de que Israel reabriera de forma muy limitada el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto, el único punto de salida para los gazatíes sin entrar en Israel.

Lo que se sabe hasta el momento

El Ministerio de Salud, que opera bajo la autoridad de Hamás, anunció la muerte de 21 personas y al menos 38 heridos. Entre los fallecidos había tres niños, indicó la agencia, que actúa en tareas de rescate bajo la autoridad de Hamás. “Estábamos durmiendo cuando, de repente, empezaron a llover proyectiles y disparos”, relató Abu Mohamed Habush, cuyo hijo murió a la agencia AFP. “Niños pequeños fueron martirizados, mi hijo y mi sobrino están entre los muertos. Perdimos a muchos jóvenes”, añadió, indicando que él y su familia vivían lejos de la denominada Línea Amarilla, donde están desplegadas las fuerzas israelíes. Entretanto la agencia de Defensa Civil del territorio dijo que dos personas más murieron y ocho resultaron heridas en un ataque a una tienda de campaña en el centro de la Franja, y otra persona murió en un ataque que alcanzó a un grupo de civiles al oeste de la ciudad de Gaza.