MercadoLibre pide mayor control regulatorio ante el avance de Temu y Shein en América Latina

La irrupción de gigantes del comercio electrónico provenientes de China, como Temu y Shein, en América Latina dio un nuevo escenario competitivo, en el que las empresas locales como MercadoLibre S.A. (Meli) hacen sonar las alarmas.
En una conferencia de la Asociación Buenos Aires de Entidades de Comercio Electrónico & Economía Digital, celebrada en Buenos Aires, el presidente de MercadoLibre Argentina, Juan Martín de la Serna, pidió que se asegure una “estructura regulatoria justa para todos los que compiten”.
