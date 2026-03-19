Meta abandona su apuesta por el metaverso tras perder US$80.000 millones

Meta anunció que dejará de ofrecer Horizon Worlds en sus gafas de realidad virtual Quest, en lo que representa un cambio significativo en su estrategia sobre el metaverso.
A partir del 15 de junio, los usuarios no podrán crear, publicar ni actualizar mundos virtuales, ni acceder a esta plataforma desde los visores. Sin embargo, el servicio seguirá disponible a través de la aplicación móvil Meta Horizon.
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Además, desde el 31 de marzo, los mundos virtuales y eventos dejarán de aparecer en la tienda de Quest, marcando el inicio del cierre progresivo de esta experiencia inmersiva.