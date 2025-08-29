Presupuesto General 2026 está desfinanciado y se requiere un ajuste de $45,4 billones: CARF

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) encendió las alarmas tras analizar el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026.
Según el organismo, para cumplir con la meta de déficit fiscal de 6,2% del PIB, aprobada por el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), el Gobierno necesitaría un ajuste adicional de $45,4 billones, lo que equivale al 2,4% del Producto Interno Bruto.
La cifra supera en $6,1 billones la estimación presentada a comienzos de agosto, cuando el ajuste requerido se calculaba en $39,4 billones.
El salto obedece principalmente a un mayor gasto esperado en pensiones (+5,6 billones) y en servicios de personal (+1,6 billones), aunque compensado parcialmente por una reducción en otros rubros (-1,1 billones).