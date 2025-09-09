x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Ministro Palma anuncia paquete de medidas para el Caribe: “Air-e no volverá a sus antiguos dueños”

Tras conocerse la investigación de la Procuraduría en contra del ministro Palma, el Ministerio de Energía anunció varias medidas encaminadas en garantizar la energía en la Costa Caribe.

  • Edwin Palma, ministro de Minas y Energía. FOTO: Cortesía
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

09 de septiembre de 2025
bookmark

La Procuraduría General de la Nación (PGN) abrió una indagación previa contra el ministro Edwin Palma para determinar su responsabilidad en irregularidades de Air-e, tras ese anunció el jefe de la cartera reveló un plan de medidas para fortalecer la empresa intervenida y garantizar energía a la Costa Caribe.

Palma se reunió con el superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán Carrón, para tomar medidas sobre la actualidad de la empresa.

El ministro sostuvo por medio de un comunicado: “Air-e no regresará a los antiguos dueños, y mucho menos serán los colombianos quienes paguen las deudas que ellos dejaron. Con decisión política y responsabilidad social, estamos construyendo una salida real y justa para millones de usuarios”.

Entérese: Air-e, la piedra angular que podría desatar una crisis energética en Colombia

El Ministro definió un paquete de acciones para enfrentar la crisis de la empresa de energía Air-e y asegurar la estabilidad del servicio en la región Caribe, tras la intervención ordenada por la Superintendencia de Servicios Públicos.

En línea con las directrices del presidente Gustavo Petro, se implementarán medidas como la contratación directa de energía con el fin de proteger a los usuarios y estabilizar las tarifas, además de una subasta pública para ejecutar las obras pendientes en el mercado eléctrico de Air-e, con el objetivo de garantizar mayor transparencia y confiabilidad.

El plan incluye también la estructuración de una solución empresarial para el saneamiento financiero de la compañía, acompañada de gestiones con la banca y el sector privado para obtener respaldo económico. Paralelamente, se definirá una agenda regulatoria conjunta con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán, anunció la instalación de mesas de trabajo semanales con el Ministerio de Minas y Energía y otras entidades gubernamentales, con el propósito de adoptar decisiones ágiles frente a la situación.

“Nuestro propósito es responder a la urgencia de la Costa Caribe, garantizar la prestación del servicio y proteger a los usuarios que por años han sufrido un suministro deficiente”, señaló Durán.

Procuraduría abre indagación a Edwin Palma

Dicha investigación se enfoca en el papel que cumplió Palma como agente interventor de Air-e. La investigación apunta a presuntos sobrecostos en la adquisición de transformadores, que habrían sido tercerizados. Esto se da tras la denuncia publicada por la revista Cambio sobre la planeación, estructuración, celebración y ejecución del contrato C00132025 con el consorcio Suministros Eléctricos de Colombia (SEC), cuyo objeto era el suministro de materiales para apoyar la operación de la empresa.

Lea también: Gobierno propone liquidar Air-e y que Gecelca asuma el servicio de energía en el Caribe

Entre las adquisiciones figuran dos transformadores de energía contratados con el consorcio Suministros Eléctricos de Colombia, parte de un paquete de 560 materiales comprados a través de la misma firma.

Para determinar si existieron irregularidades, la Procuraduría solicitó documentos como el manual de contratación de Air-e y las justificaciones del proceso de selección utilizado para la compra de los transformadores.

Infórmese: Procuraduría abrió investigación contra el ministro de Minas Edwin Palma por presuntos sobrecostos en Air-e

