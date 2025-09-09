Procuraduría abrió investigación contra el ministro de Minas Edwin Palma por presuntos sobrecostos en Air-e

La Procuraduría General de la Nación (PGN) abrió una indagación previa contra el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, para determinar posibles irregularidades durante su gestión como agente interventor de la empresa Air-e, intervenida por el Gobierno Nacional.
La investigación apunta a presuntos sobrecostos en la adquisición de transformadores, que habrían sido tercerizados. Esto se da tras la denuncia publicada por la revista Cambio sobre la planeación, estructuración, celebración y ejecución del contrato C00132025 con el consorcio Suministros Eléctricos de Colombia (SEC), cuyo objeto era el suministro de materiales para apoyar la operación de la empresa.