Procuraduría abrió investigación contra el ministro de Minas Edwin Palma por presuntos sobrecostos en Air-e

La Procuraduría General de la Nación (PGN) abrió una indagación previa contra el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, para determinar posibles irregularidades durante su gestión como agente interventor de la empresa Air-e, intervenida por el Gobierno Nacional. La investigación apunta a presuntos sobrecostos en la adquisición de transformadores, que habrían sido tercerizados. Esto se da tras la denuncia publicada por la revista Cambio sobre la planeación, estructuración, celebración y ejecución del contrato C00132025 con el consorcio Suministros Eléctricos de Colombia (SEC), cuyo objeto era el suministro de materiales para apoyar la operación de la empresa.

Entre las adquisiciones figuran dos transformadores de energía contratados con el consorcio Suministros Eléctricos de Colombia, parte de un paquete de 560 materiales comprados a través de la misma firma. Para determinar si existieron irregularidades, la Procuraduría solicitó documentos como el manual de contratación de Air-e y las justificaciones del proceso de selección utilizado para la compra de los transformadores.

¿Qué responde el ministro Edwin Palma?