MinTransporte tiene en la mira a varias empresas que subieron el pasaje de transporte intermunicipal en 30%; anuncia sanciones

El Ministerio de Transporte subió las alarmas por incumplimientos en el reporte de tarifas del transporte intermunicipal, tras detectar alzas que no estarían debidamente sustentadas.
La advertencia llegó desde esta cartera al dejar en evidencia que no se permitirán aumentos sin soporte técnico ni transparencia.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que se activaron investigaciones y mayores controles para proteger a los usuarios, especialmente en regiones donde se han reportado incrementos cercanos al 30%.
