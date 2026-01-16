MinTransporte tiene en la mira a varias empresas que subieron el pasaje de transporte intermunicipal en 30%; anuncia sanciones

El Ministerio de Transporte subió las alarmas por incumplimientos en el reporte de tarifas del transporte intermunicipal, tras detectar alzas que no estarían debidamente sustentadas. La advertencia llegó desde esta cartera al dejar en evidencia que no se permitirán aumentos sin soporte técnico ni transparencia. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que se activaron investigaciones y mayores controles para proteger a los usuarios, especialmente en regiones donde se han reportado incrementos cercanos al 30%. Entérese: SuperTransporte tiene bajo la lupa a 113 empresas por incumplir norma sobre transporte de menores

Gobernación de Cundinamarca pide intervención de la Supertransporte

El gobernador de Cundinamarca , Jorge Emilio Rey Ángel, solicitó formalmente la intervención de la Superintendencia de Transporte frente a los aumentos en las tarifas del transporte intermunicipal en el departamento. Rey aclaró que ni las gobernaciones ni las alcaldías fijan las tarifas, ya que el sector opera bajo un esquema de libertad tarifaria, en el que los precios los determinan las empresas, según la normatividad vigente. Sin embargo, subrayó que esa libertad no es absoluta.Los incrementos deben estar soportados en estudios técnicos claros., que detallan la canasta de costos del servicio. “Hemos pedido verificar si esos estudios existen y si cumplen la norma, porque no están publicados ni a disposición del público”, advirtió. Puede leer más: La inflación del 2025 golpeó más a pobres que a ricos y clase media en Colombia, ¿aumentará la pobreza en 2026?

Ministra respalda controles y posibles reducciones de tarifas

La ministra Rojas respaldó la solicitud del gobernador y confirmó que la Supertransporte requerirá a las empresas que presuntamente aplicaron aumentos significativos sin justificación. “Si se encuentra que las alzas han sido exorbitantes, la Superintendencia pedirá que se reduzca la tarifa”, afirmó. Además, enfatizó que la accesibilidad al transporte, especialmente para habitantes de veredas y cabeceras municipales, debe ser una premisa del servicio público.

Solo el 10% de empresas reportó información tarifaria

Un comunicado del Ministerio de Transporte reveló la magnitud del problema. Tras revisar los reportes del último trimestre de 2025, se encontró que solo 52 de las 519 empresas habilitadas han reportado información tarifaria, es decir, apenas el 10%. Estas empresas operan cerca de 16.000 rutas intermunicipales en todo el país, pero únicamente esas 52 cumplieron con el requisito de reportar su estructura de costos, condición obligatoria para justificar cualquier alza.