Miles de MiPymes podrán capacitarse gratis en Colombia con nuevo programa

El programa ‘Conectar para Crecer’ busca fortalecer la productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas del país con formación certificada, acompañamiento técnico y acceso a nuevos mercados en sectores estratégicos de la reindustrialización.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) y el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec) anunciaron la puesta en marcha del programa ‘Conectar para Crecer’, una iniciativa que capacitará de manera gratuita a más de 1.100 micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en todo el país, con el objetivo de impulsar su productividad y su integración a cadenas de valor estratégicas.
El proyecto se enmarca en la Política Nacional de Reindustrialización y estará enfocado en nueve sectores considerados clave para el desarrollo económico, entre ellos agroindustria, construcción, manufactura y tecnología. La estrategia busca no solo mejorar las capacidades internas de las empresas, sino también facilitar su acceso a nuevos mercados y procesos de encadenamiento productivo.