Estados Unidos renueva licencia OFAC a Monómeros y abre puerta a posible compra por Ecopetrol

Estados Unidos renovó por dos años la licencia OFAC de Monómeros, vencida desde junio de 2025, permitiéndole volver a operar con banca internacional.

    Planta de Monómeros Colombo Venezolanos en Barranquilla, empresa clave en la producción de fertilizantes en Colombia. FOTO CORTESÍA
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 3 horas
Recientemente se conoció un documento del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En dicho documento se expresa que se extenderá por dos años la licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a la empresa de fertilizantes Monómeros Colombo Venezolanos, con sede en Barranquilla.

Hay que recordar que la empresa necesitaba esa licencia especial de la OFAC para poder operar en el sistema financiero internacional. Ese documento venció en junio de 2025 y, durante meses, la compañía enfrentó restricciones que afectaron su capacidad de transacciones y acceso a la banca global.

El documento explica que la decisión de EE. UU. permite restablecer la capacidad de operación de la compañía en los mercados internacionales.

Le puede gustar: Supersociedades confirma que pone a Monómeros bajo el más alto nivel de supervisión

En la práctica, la empresa vuelve a integrarse al sistema financiero global en condiciones normales, lo que significa que podrá operar nuevamente con la banca internacional y con entidades financieras de Estados Unidos.

Esta habilitación también mejora el entorno jurídico para la empresa, ya que consolida la seguridad jurídica para inversionistas, proveedores y otras contrapartes comerciales.

¿Quién podría adquirir Monómeros?

El Gobierno Nacional ha manifestado en varias ocasiones su interés en adquirir la compañía. Sin embargo, las sanciones y las restricciones financieras habían dificultado avanzar en ese proceso.

El pasado 5 de febrero, Billy Escobar, superintendente de Sociedades, sostuvo que desde el punto de vista técnico es viable que empresas colombianas puedan asumir el control de la compañía.

Estados Unidos renueva licencia OFAC a Monómeros y abre puerta a posible compra por Ecopetrol

“Técnicamente es viable que cualquiera de las dos compañías pueda hacerse al control, por su naturaleza y su objeto misional. PDVSA, a través de Pequiven, es hoy la dueña de Monómeros. Eventualmente podría ser Ecopetrol, si se hiciera al control, y se corresponde con su objeto social. Lo mismo Indumil, porque hay coincidencias en la composición química de sus procesos productivos. Desde el punto de vista técnico-empresarial, tiene mucho sentido”, señaló.

El superintendente agregó que el tema ya está dentro de la agenda de las juntas directivas de ambas compañías y que un eventual proceso podría materializarse.

¿Cuál es la situación laboral y financiera de Monómeros?

Actualmente, la empresa cuenta con cerca de 600 trabajadores directos y una cifra similar de empleados indirectos vinculados a su operación.

En materia financiera, la deuda de la compañía se ubica aproximadamente en 500.000 millones de pesos.

La renovación de la licencia internacional abre un nuevo escenario para la empresa, ya que le permite recuperar acceso al sistema financiero global, mejorar su capacidad de financiamiento y avanzar en posibles alianzas o procesos de inversión.

Entérese: Juez de Bogotá niega tutela de Monómeros contra la Supersociedades por llamarla a proceso de insolvencia

