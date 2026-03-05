Estados Unidos renueva licencia OFAC a Monómeros y abre puerta a posible compra por Ecopetrol

Recientemente se conoció un documento del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En dicho documento se expresa que se extenderá por dos años la licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a la empresa de fertilizantes Monómeros Colombo Venezolanos, con sede en Barranquilla.

Hay que recordar que la empresa necesitaba esa licencia especial de la OFAC para poder operar en el sistema financiero internacional. Ese documento venció en junio de 2025 y, durante meses, la compañía enfrentó restricciones que afectaron su capacidad de transacciones y acceso a la banca global.

El documento explica que la decisión de EE. UU. permite restablecer la capacidad de operación de la compañía en los mercados internacionales.

Le puede gustar: Supersociedades confirma que pone a Monómeros bajo el más alto nivel de supervisión

En la práctica, la empresa vuelve a integrarse al sistema financiero global en condiciones normales, lo que significa que podrá operar nuevamente con la banca internacional y con entidades financieras de Estados Unidos.

Esta habilitación también mejora el entorno jurídico para la empresa, ya que consolida la seguridad jurídica para inversionistas, proveedores y otras contrapartes comerciales.