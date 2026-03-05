Cuba restablece el servicio eléctrico tras un apagón masivo

Cuba restableció este jueves su red eléctrica, un día después de que una avería agravada por la falta de combustible debido al cerco energético de Estados Unidos dejara sin luz a dos tercios del país.
Los apagones se han incrementado desde que la administración de Donald Trump impuso a Cuba un bloqueo energético de facto tras el derrocamiento del mandatario venezolano Nicolás Maduro, aliado de La Habana, y el cese, bajo presión de Washington, de los envíos de petróleo desde Caracas a la isla.
El centro y el oeste del país, incluida la capital, estuvieron sin electricidad desde el miércoles a mediodía debido a una avería que provocó una desconexión “inesperada” de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la principal de la isla, según informó el Ministerio de Energía y Minas.