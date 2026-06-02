Las mujeres dedican más del doble de tiempo diario que los hombres al trabajo no remunerado, según el Dane

El Dane presentó los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (Enut) correspondientes al periodo entre septiembre de 2024 y agosto de 2025. De acuerdo con los resultados, las mujeres dedican menos tiempo al trabajo remunerado y más tiempo a las labores del cuidado. Mientras que los hombres dedicaron 9 horas y 8 minutos diarios al mundo laboral, las mujeres destinaron apenas 7 horas y 36 minutos.
En contraste, el trabajo no remunerado, que incluye actividades domésticas y de cuidado, recae principalmente sobre las mujeres. A nivel nacional, 89,8% de las mujeres realizó este tipo de labores respecto a 65,2% de los hombres. Además, las mujeres dedicaron 7 horas y 35 minutos diarios al trabajo no remunerado, más del doble del tiempo registrado por los hombres (3 horas y 14 minutos).
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Dentro del trabajo doméstico no remunerado, las actividades con mayor participación femenina fueron el suministro de alimentos para el hogar (78,1%), la limpieza y mantenimiento del hogar (70,4%) y el mantenimiento de vestuario para el hogar (37,3%). En los hombres, la participación en estas actividades fue de 32,8%, 40,6% y 10,5%, respectivamente.
En las actividades de cuidado y apoyo a personas del hogar también se observan brechas importantes. Casi 16,6% de las mujeres dedicó tiempo al cuidado físico de integrantes del hogar, frente al 3,2% de los hombres. Asimismo, 12,4% de las mujeres participó en actividades de cuidado de menores de 5 años, mientras que en los hombres esta proporción fue de 7,9%.