Google recibe histórica sanción de la UE y crece la tensión con Estados Unidos

La Unión Europea impuso este jueves dos multas por un total de 890 millones de euros (US$1.015 millones) contra Google por incumplir el Reglamento sobre los Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), en la mayor sanción aplicada hasta ahora bajo esta normativa europea destinada a frenar los abusos de posición dominante de las grandes empresas tecnológicas.
La decisión, adoptada por la Comisión Europea, llega en un momento de creciente tensión entre Bruselas y Washington, ya que la administración del presidente Donald Trump ha cuestionado reiteradamente la regulación digital europea al considerar que perjudica de manera desproporcionada a las compañías tecnológicas estadounidenses.