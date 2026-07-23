Google recibe histórica sanción de la UE y crece la tensión con Estados Unidos

La Unión Europea impuso este jueves dos multas por un total de 890 millones de euros (US$1.015 millones) contra Google por incumplir el Reglamento sobre los Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), en la mayor sanción aplicada hasta ahora bajo esta normativa europea destinada a frenar los abusos de posición dominante de las grandes empresas tecnológicas. La decisión, adoptada por la Comisión Europea, llega en un momento de creciente tensión entre Bruselas y Washington, ya que la administración del presidente Donald Trump ha cuestionado reiteradamente la regulación digital europea al considerar que perjudica de manera desproporcionada a las compañías tecnológicas estadounidenses.

Favorece sus propios servicios

La primera sanción, por 460 millones de euros, responde a que Google favoreció sus propios servicios dentro de los resultados de su buscador, Google Search, una práctica que, según la Comisión Europea, afecta la competencia y limita la visibilidad de otros proveedores. Entérese: Unión Europea investiga a Google por posibles abusos en el entrenamiento de su IA A esta se suma una segunda multa de 430 millones de euros, impuesta porque la compañía impidió que los desarrolladores que distribuyen aplicaciones a través de Google Play Store dirigieran a los usuarios hacia otras plataformas de venta. Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de lo Digital, defendió la decisión al asegurar que “es una decisión muy importante”, cuyo propósito es “garantizar un terreno de juego equitativo” para todas las empresas que operan en el entorno digital.

Google advierte impactos en sus servicios en Europa

Google rechazó la decisión y aseguró que las medidas exigidas por la Unión Europea terminarán afectando la experiencia de los usuarios europeos. Kent Walker, presidente de Asuntos Globales de Google, afirmó que el cumplimiento de la decisión obligará a la empresa a modificar servicios ampliamente utilizados por los consumidores. “Para cumplirla, nos vemos obligados a retirar funcionalidades de búsqueda en tiempo real que los europeos valoran, como la visualización instantánea de precios y la disponibilidad directa de hoteles, vuelos y restaurantes, así como a desmantelar protecciones de seguridad en Google Play”, señaló Walker en una declaración enviada a la AFP. La nueva sanción podría intensificar las diferencias entre la Unión Europea y Estados Unidos en materia de regulación tecnológica. Desde hace varios meses, la administración de Donald Trump ha acusado a Bruselas de dirigir sus normas contra las principales compañías tecnológicas estadounidenses y ha advertido que podría responder con la imposición de aranceles como represalia. La decisión contra Google se conoce, además, pocos días antes del primer aniversario del acuerdo alcanzado entre Washington y Bruselas que contribuyó a reducir las fricciones comerciales entre ambas partes.

¿Qué antecedentes tiene Google con las sanciones europeas?

Aunque esta es la primera vez que Google recibe una multa por incumplir el Reglamento sobre los Mercados Digitales (DMA), la compañía ya había sido objeto de varias sanciones por parte de las autoridades europeas. Entre 2017 y 2019, la Unión Europea impuso a la empresa multas acumuladas por 8.200 millones de euros. Posteriormente, en septiembre del año pasado, volvió a sancionarla con 2.950 millones de euros. Desde la entrada en vigor de la DMA en 2024, Bruselas también ha aplicado esta legislación contra otras grandes tecnológicas. En 2025 impuso multas de 200 millones de euros a Meta y 500 millones de euros a Apple, reforzando su estrategia para vigilar el poder de mercado de las principales plataformas digitales. Le puede gustar: Trump prohibirá a los estados regular inteligencia artificial: “Debe haber un único manual si queremos seguir liderando”

Bloque de preguntas y respuestas