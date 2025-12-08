Trump prohibirá a los estados regular inteligencia artificial: “Debe haber un único manual si queremos seguir liderando”

El presidente estadounidense, Donald Trump anunció este lunes que emitirá un decreto para quitar a los estados el derecho a regular la creciente industria de la inteligencia artificial, ya que a su juicio es prerrogativa del gobierno federal.
“Debe haber un único manual si queremos seguir liderando en inteligencia artificial” en todo el mundo, publicó Trump en su red Truth Social.
Lea aquí: Hace tres años OpenAI lanzó ChatGPT y cambió para siempre la idea de la inteligencia artificial
Los esfuerzos de Trump para controlar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) enfrentan una intensa oposición política y legal.
Estados Unidos quiere mantener el liderazgo en ese terreno, por razones de seguridad nacional, frente a China en particular, y también porque la IA representa en la actualidad uno de los mayores vectores de inversión en el país.