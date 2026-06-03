Prima, festivos y Mundial: “el cóctel” que moverá el comercio en Colombia

Más allá de lo deportivo, el Mundial de fútbol se perfila como uno de los principales motores de la actividad económica durante junio y julio en Colombia. Así lo señala el equipo de economistas de DaviBank en una nueva edición de su informe Las Cinco Económicas, donde advierte que el torneo generará un importante impulso al consumo de los hogares.
Según el análisis, los eventos deportivos de esta magnitud suelen concentrar decisiones de gasto durante cerca de seis semanas. El fenómeno comienza incluso antes del inicio de la competencia y se fortalece a medida que avanzan los partidos, generando una mayor demanda en diferentes sectores de la economía.
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Para la entidad financiera, el llamado “efecto Mundial” provocará una redirección del presupuesto familiar hacia actividades de entretenimiento asociadas al torneo, lo que podría convertirse en uno de los factores más relevantes para la dinámica económica del país durante las próximas semanas.