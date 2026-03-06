Nuevo presidente de Adidas es el hombre más rico de Egipto y dueño de un club de la Premier League, ¿de quién se trata?

La compañía alemana de artículos deportivos Adidas tendrá un cambio importante en su liderazgo. El empresario egipcio Nassef Sawiris asumirá la presidencia del consejo de supervisión tras la próxima junta de accionistas que se realizará en mayo, consolidando así su influencia dentro de la multinacional.
Sawiris, considerado uno de los hombres más ricos de Egipto, forma parte del consejo de supervisión de la empresa desde 2016 y es uno de sus mayores accionistas.
Su llegada a la presidencia se da después de varios años de participación activa en la estrategia corporativa de la marca.
El multimillonario reemplazará a Thomas Rabe, quien ocupaba el cargo desde 2020, cuando la pandemia de covid-19 obligó a las compañías del sector a replantear sus operaciones.
Aunque Rabe lideró la recuperación del negocio en los años posteriores a la crisis sanitaria, su continuidad fue cuestionada luego de que en 2025 obtuviera solo el 64% de apoyo de los accionistas durante su reelección.
