Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Se rompió tubo primario de acueducto en Medellín: EPM atiende la novedad

El hecho, por ahora, no compromete la prestación del servicio en la zona.

  Así quedó registrado en video el momento en el que el agua brota con una gran presión alcanzando una altura casi inusual. FOTO Denuncias Antioquia.
    Así quedó registrado en video el momento en el que el agua brota con una gran presión alcanzando una altura casi inusual. FOTO Denuncias Antioquia.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 2 horas
bookmark

Este viernes 6 de marzo, sobre las 11:00 de la mañana, con una fuerza incontrolable y sin previo aviso, brotó una fuente de agua en las inmediaciones de la plaza de eventos La Macarena.

Lea más: Ojo con dejar la llave del gas abierta: fuga generó una explosión que dejó a una persona herida en Rionegro

De acuerdo con Empresas Públicas de Medellín, lo acontecido corresponde a una ruptura en una tubería primaria del sistema de acueducto ubicada en la autopista Sur, por lo que es normal que la presión y la cantidad de agua sean tan notorias.

La fuga quedó captada en un video que grabó uno de los tantos motociclistas que pasaban por el sitio a esa hora, en el que se puede apreciar el punto tan alto al que llega el líquido vital que brota de la tierra hacia la superficie.

Video cortesía de Denuncias Antioquia.

“Desde el momento en que se conoció el evento, cuadrillas operativas se desplazaron al sitio y trabajan de manera coordinada con el Centro de Control e Ingeniería de Operación de Acueducto y Alcantarillado, en maniobras técnicas para disminuir la presión del agua potable y avanzar en las actividades de reparación”, confirmó EPM.

Entérese: EPM instaló en Barbosa el equipo de odorización de gas natural más moderno de Sudamérica, ¿cómo funciona?

A su vez, la entidad aclaró que por el momento “no se registra un impacto en la prestación del servicio de acueducto a los usuarios-clientes”, y que cualquier novedad será informada a través de sus canales oficiales.

Recuerde que para reportar una fuga de agua, puede hacerlo llamando a la línea de atención al cliente (604) 44 44 115, o al 01 8000 415 115. También, mediante la asistente virtual Ema en WhatsApp en el 302 300 0115, a través de la App EPM o en la página web oficial, seleccionando la opción de acueducto y daños.

