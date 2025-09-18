¿Le enviaron un comprobante de Nequi? Con este truco sabrá si es falso o verdadero

Nequi se ha convertido en una de las aplicaciones financieras más utilizadas en Colombia y con millones de transacciones diarias. Sin embargo, su popularidad también atrae a delincuentes que se aprovechan de comprobantes de pago falsos para engañar a comercios y usuarios.
Ante la problemática, la plataforma presentó una función gratuita que promete poner freno a este tipo de fraudes y que cualquier persona pueda utilizarla incluso si no tiene cuenta en Nequi.